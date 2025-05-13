Schengen : un pays envisage d’abolir les visas pour les étrangers fortunés, une première !

Un vent de changement souffle sur l’espace Schengen. Un pays membre envisage une mesure inédite : l’abolition des visas pour les étrangers fortunés. Cette décision, qui serait une première dans l’histoire de la zone de libre circulation, soulève déjà de nombreuses questions. Quels seraient les critères de richesse ? Quelles conséquences pour les autres pays membres ? Et surtout, cette mesure est-elle conforme aux principes fondamentaux de l’Union Européenne ?

Plongez avec nous dans cette actualité brûlante et découvrez les enjeux de cette proposition audacieuse.

Controverse autour du « visa doré » en Suisse : le parti écologiste demande son abolition

En Suisse, la polémique autour du programme du « visa doré » refait surface. Les opposants à ce système, qui offre des conditions d’accueil privilégiées aux plus fortunés, réclament son abolition, jugeant cette pratique discriminatoire envers les autres étrangers. Le parti écologiste suisse est à la tête de cette contestation, arguant que l’égalité de traitement n’est pas respectée dans la loi sur l’immigration.

Selon Balthasar Glättli, parlementaire écologiste, les ressortissants russes et chinois sont les principaux bénéficiaires de ce programme. Delphine Klopfenstein-Broggini, élue des Verts, dénonce quant à elle une facilité d’obtention des visas dorés contrastant avec les difficultés rencontrées pour obtenir des visas humanitaires.

Positions politiques divergentes sur le programme du visa doré

Le parti de l’Union démocratique du centre droite, contrairement aux écologistes, soutient le programme du visa doré, arguant qu’il favorise une immigration bénéfique à la société et à l’économie suisses. Ils mettent en avant les investissements financiers importants que ces visas génèrent. Cependant, Balthasar Glättli et Delphine Klopfenstein-Broggini, membres du parti écologiste, critiquent vivement ce système.

Glättli souligne l’inégalité de traitement dans la loi sur l’immigration, tandis que Klopfenstein-Broggini dénonce un « deux poids, deux mesures » entre l’obtention facilitée des visas dorés et les difficultés pour obtenir des visas humanitaires.

Le fonctionnement du programme du visa doré et son impact

Le programme du visa doré suisse offre la résidence aux ressortissants fortunés de pays non membres de l’UE en échange d’investissements financiers conséquents. Le coût pour obtenir ce visa varie selon le canton de résidence, allant de 250 000 francs suisses à Obwald à un million à Zurich. Selon le Secrétariat suisse aux migrations, 496 personnes détiennent actuellement un visa doré. Entre 2023 et 2024, le nombre de bénéficiaires hors UE a augmenté de 22%.

Malgré les critiques, certains partis politiques soutiennent ce programme, soulignant son apport économique pour la Suisse.