Schneider Electric trace son chemin en Afrique, une vidéo dévoile leur stratégie ambitieuse

Schneider Electric, acteur majeur de la transition énergétique et numérique, a établi son quartier général pour l’Afrique de l’Ouest à Casablanca.

60 Années de présence au Maroc Schneider Electric a consolidé plus de 60 ans d’expérience dans le pays, un atout stratégique pour piloter ses opérations africaines.

Le groupe mise sur le Maroc comme hub stratégique pour développer l’efficacité énergétique, l’automatisation industrielle et les data centers, tout en gérant ses opérations en Afrique de l’Ouest depuis cette base.

Casablanca, le quartier général de Schneider Electric en Afrique de l’Ouest

Depuis plus de six décennies, Schneider Electric a établi une présence solide au Maroc. Le choix de Casablanca comme quartier général pour ses opérations en Afrique de l’Ouest n’est pas un hasard.

La ville offre un hub stratégique idéal pour le développement de la transition énergétique et numérique du groupe.

Le pays, avec son potentiel pour devenir un modèle africain, est un terrain fertile pour l’efficacité énergétique, l’automatisation industrielle et l’essor des data centers. Cependant, cela nécessite de relever les défis de compétences et de financement.

Le Maroc, un hub stratégique pour la transition énergétique et numérique ?

Le Maroc se distingue par son engagement envers l’efficacité énergétique. Les projets dans ce domaine sont rentables, s’amortissant généralement en trois à cinq ans.

De plus, le pays est en pleine montée industrielle, offrant des opportunités pour l’automatisation et les logiciels de simulation.

Par ailleurs, l’essor des data centers et des applications d’intelligence artificielle crée une demande croissante en énergie fiable et optimisée.

Le Maroc, avec ses infrastructures numériques en développement, est bien placé pour répondre à cette demande et devenir un leader africain dans ces domaines clés.

L’efficacité énergétique, une rentabilité assurée !

La vision de Schneider Electric est claire l’efficacité énergétique est un investissement rentable. Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif, souligne que les projets dans ce domaine sont généralement amortis en trois à cinq ans.

Nous avons constaté une baisse de 25 % de notre consommation énergétique dès la deuxième année. L’investissement a été rentabilisé beaucoup plus vite que prévu. Saïd, 42 ans, directeur d’usine à Tanger

Cette perspective renforce la position de l’entreprise en tant que leader dans le domaine de l’énergie et de l’automatisation.

En mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, Schneider Electric contribue non seulement à la transition énergétique, mais aussi à la croissance économique durable.