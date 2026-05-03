Sebaa et Ndiaye prêts à marquer l’histoire lors de la finale de la Coupe d’Algérie

La finale de la 59e édition de la Coupe d’Algérie de football promet un duel captivant entre le CR Belouizdad et l’USM Alger.

Les deux équipes, prêtes et déterminées, visent à enrichir leur palmarès déjà prestigieux. Les supporters attendent un spectacle mémorable, reflet de l’intensité de cette compétition historique.

La préparation des équipes : un enjeu crucial

Les entraîneurs du CR Belouizdad et de l’USM Alger ont minutieusement préparé leurs équipes pour la finale de la 59e Coupe d’Algérie.

Salim Sebaâ, coach du CRB, a assuré que la défaite de l’année précédente n’affectera pas leur performance actuelle, soulignant une préparation rigoureuse et une rotation stratégique de l’effectif.



De son côté, Lamine Ndiaye, entraîneur de l’USMA, a exprimé la motivation de ses joueurs malgré un temps de préparation limité.

Il a insisté sur leur détermination à relever le défi et à remporter le trophée, malgré l’absence de l’attaquant Houssam Eddine Ghacha.

Qui remportera la bataille des absences ?

L’USM Alger devra composer sans son attaquant clé, Houssam Eddine Ghacha, blessé. Cette absence pourrait peser sur l’efficacité offensive de l’équipe, bien que le reste de l’effectif soit prêt à relever le défi. L’entraîneur Lamine Ndiaye reste confiant dans la capacité de ses joueurs à compenser cette perte.

Du côté du CR Belouizdad, l’absence de l’attaquant Benhamouda, mentionnée par le capitaine Raouf Benguit, est notable.

Cependant, l’équipe reste concentrée et déterminée à offrir une performance solide. Les deux équipes devront s’adapter pour surmonter ces défis et viser la victoire.

Une finale sous le signe de l’équité

Le CR Belouizdad et l’USM Alger se retrouvent en finale, après une confrontation précédente où l’USMA s’était imposée 2-0.

Finale de la Coupe d’Algérie

Fin de la première mi-temps pic.twitter.com/nESHx4l1y6 — Horizons – Quotidien National d’Information (@Horizons_JE) April 30, 2026



Les deux clubs partagent un palmarès impressionnant, chacun ayant remporté neuf Coupes d’Algérie depuis l’indépendance. Cette égalité historique renforce l’équité des chances pour cette nouvelle finale.

Les joueurs des deux équipes sont déterminés à offrir une performance mémorable à leurs supporters.

Leur motivation est palpable, et ils sont prêts à se battre pour ajouter un dixième titre à leur collection respective, promettant ainsi un spectacle captivant.