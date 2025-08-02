Secteur public industriel : chute inquiétante de 3,5% au premier trimestre 2025, voici les détails

Le secteur public industriel a connu une baisse significative de 3,5% au premier trimestre 2025, un déclin qui suscite des inquiétudes. Cette tendance négative pourrait avoir des répercussions sur l’économie nationale et la stabilité de l’emploi. Dans cet article, nous allons examiner en détail les facteurs qui ont contribué à cette chute, ainsi que les implications potentielles pour l’avenir.

Restez avec nous pour comprendre les dynamiques à l’œuvre dans ce secteur clé de notre économie et découvrir les perspectives d’évolution pour les prochains mois.

Chute de 3,5% de la production industrielle du secteur public au premier trimestre 2025

Le premier trimestre 2025 a été marqué par une baisse significative de 3,5% de la production industrielle du secteur public national, comparativement à la même période en 2024. Selon l’Office national des statistiques (ONS), cette diminution concerne la majorité des secteurs.

Le recul de la production dans le domaine des hydrocarbures, initié au deuxième trimestre 2024, s’est poursuivi avec un taux de -3,3%. Par ailleurs, après une croissance notable en 2023 et 2024, le secteur des Mines et Carrières a connu une décroissance de 3,7% au premier trimestre 2025.

Performance sectorielle de la production industrielle : des baisses et des hausses notables

Le secteur des ISMMEE, après une hausse impressionnante de 25,1% au trimestre précédent, a connu un recul drastique de 41,7% au premier trimestre 2025. Les industries chimiques, agroalimentaires et textiles ont également affiché des baisses respectives de 11,3%, 10,2% et 4,9%. En revanche, certains secteurs ont montré une résilience face à cette tendance baissière.

Le secteur de l’énergie a continué sa croissance avec un taux de 4,0%. Malgré un ralentissement, les matériaux de construction ont enregistré une croissance positive de 1,5%. De plus, les industries du bois et du cuir ont affiché des taux remarquables de 19,6% et 13,1% respectivement.

Facteurs influençant la baisse des prix à la production industrielle hors hydrocarbures

La diminution de 2,2% des prix à la production industrielle hors hydrocarbures au premier trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les variations de prix dans différents secteurs d’activité ont joué un rôle clé. Par exemple, les industries chimiques, agroalimentaires et textiles ont connu des baisses respectives de 11,3%, 10,2% et 4,9%.

En revanche, certains secteurs comme l’énergie et les matériaux de construction ont enregistré une croissance positive, ce qui a atténué la baisse globale. Les fluctuations du marché, les changements dans la demande et l’offre, ainsi que les politiques gouvernementales peuvent également avoir influencé ces changements de prix.