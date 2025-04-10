Sécurité routière : bilan alarmant avec plus de 30 morts depuis le début du mois, une situation inédite

La sécurité routière est un sujet qui nous concerne tous. Pourtant, malgré les efforts déployés pour sensibiliser le public à l’importance de la prudence sur la route, les chiffres récents sont alarmants. Depuis le début du mois, plus de 30 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route, une situation inédite qui soulève de nombreuses questions.

Quelles sont les causes de cette hausse soudaine ? Comment peut-on inverser cette tendance ? Cet article se propose d’analyser en profondeur ces problématiques et de proposer des pistes de solutions pour améliorer la sécurité routière.

Bilan hebdomadaire des accidents de la route : du 31 mars au 6 avril

Durant la semaine allant du 31 mars au 6 avril, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a enregistré un total de 2.167 accidents de circulation en zone urbaine. Ces incidents ont malheureusement coûté la vie à 33 personnes et ont entraîné des blessures pour 3.059 autres, dont 138 dans un état grave.

Les causes principales de ces accidents sont diverses, allant de l’inattention des conducteurs à l’excès de vitesse, en passant par le non-respect des règles de circulation. Par ailleurs, les services de sécurité ont émis 39.772 contraventions et recueilli plus de 7 millions de dirhams d’amendes.

Les principales causes des accidents de la route

La DGSN a identifié plusieurs facteurs contribuant à ces accidents. L’inattention des conducteurs arrive en tête, suivie du non-respect de la priorité et de l’excès de vitesse. D’autres causes incluent le non-respect de la distance de sécurité, l’inattention des piétons, le changement de direction sans signalisation appropriée, le non-respect des panneaux stop, la mauvaise maîtrise des véhicules, le changement de direction non autorisé, la circulation sur la voie gauche, le non-respect des feux rouges, la circulation à contresens, la conduite sous l’emprise de l’alcool et les dépassements défectueux.

Ces comportements dangereux ont conduit à l’émission de 39.772 contraventions et à l’acquittement de 33.188 amendes transactionnelles.

Actions des services de sûreté face aux infractions routières

En réponse à ces accidents, les services de sûreté ont intensifié leurs efforts de contrôle et de répression. Ils ont établi 39.772 contraventions et dressé 6.584 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet. De plus, 33.188 amendes transactionnelles ont été acquittées, générant une somme totale de 7.129.900 dirhams.

Les mesures prises à l’encontre des véhicules fautifs ont également été sévères : 4.280 véhicules ont été mis en fourrière municipale, 6.584 documents ont été retirés et 601 véhicules ont été immobilisés.