Sécurité routière : Urgent appel de la NARSA pour une vigilance accrue durant l’Aïd et le week-end prolongé

Alors que l’Aïd et le week-end prolongé approchent, la NARSA (Agence Nationale de Sécurité Routière) lance un appel urgent à tous les usagers de la route. L’objectif ? Sensibiliser chacun à l’importance d’une vigilance accrue durant ces périodes de forte affluence sur les routes. En effet, ces moments festifs sont souvent synonymes d’une augmentation des accidents de la route.

Découvrez dans cet article les recommandations de la NARSA pour une conduite sûre et responsable.

La NARSA appelle à la prudence sur les routes pendant l’Aïd et le long week-end

En prévision de l’Aïd El Adha et du jour férié du 09 juin, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a exhorté jeudi les usagers de la route à faire preuve d’une vigilance accrue. Cette période est marquée par une augmentation significative du trafic sur l’ensemble du réseau routier national, nécessitant un respect strict des règles et conditions de sécurité routière.

La NARSA souligne l’importance de cette vigilance en raison de l’affluence élevée des transports en commun interurbains, essentiels pour la mobilité des citoyens durant ces jours festifs, selon un communiqué de l’agence.

Respect du code de la route et précautions de sécurité : les recommandations de la NARSA

La NARSA insiste sur l’importance pour tous les conducteurs, qu’ils soient au volant de voitures particulières, de taxis, de bus ou de camions, de respecter scrupuleusement le code de la route. Elle rappelle également la nécessité d’une vérification technique approfondie des véhicules avant tout déplacement.

Les conducteurs sont invités à adapter leur vitesse aux conditions climatiques et de trafic, à maintenir une distance de sécurité adéquate et à faire preuve de prudence lors des dépassements et des trajets nocturnes. Enfin, la NARSA souligne que les enfants de moins de dix ans doivent obligatoirement être installés à l’arrière du véhicule avec leur ceinture de sécurité attachée.

Consignes spécifiques aux utilisateurs de motocycles : les recommandations de la NARSA

La NARSA met l’accent sur les consignes particulières destinées aux usagers de motocycles. Ces derniers, dépourvus de protection, sont invités à faire preuve d’une vigilance accrue, notamment en respectant scrupuleusement le code de la route et les limites de vitesse légales. Le port du casque est impératif et toute modification technique ou mécanique de leur véhicule est proscrite.

La NARSA insiste également sur l’importance de respecter la signalisation routière, de vérifier régulièrement l’état mécanique du motocycle et de l’équiper des dispositifs de sécurité nécessaires. Les motocyclistes sont aussi encouragés à utiliser les voies qui leur sont réservées et à circuler sur l’extrême droite de la chaussée.