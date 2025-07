Sécurité sociale des seniors : révélations surprenantes des dernières statistiques gouvernementales 2025

La sécurité sociale des seniors est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Les dernières statistiques gouvernementales de 2025 ont révélé des informations surprenantes à ce sujet. Ces données, qui concernent l’ensemble de la population française âgée de plus de 60 ans, mettent en lumière des tendances et des problématiques inattendues. Cet article se propose d’analyser ces chiffres et de les mettre en perspective pour mieux comprendre les enjeux actuels de la protection sociale des seniors.

État des lieux de la protection sociale pour les personnes âgées au Maroc

La protection sociale des seniors au Maroc est assurée par 92 établissements à l’échelle nationale, bénéficiant à près de 7.900 individus, selon Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale. Parmi ces structures, 71 offrent un soutien continu aux personnes âgées, complété par des centres de jour proposant des soins de santé primaires et diverses activités culturelles et sportives.

L’accent est mis sur le renforcement des compétences des travailleurs sociaux, dans une perspective globale visant à améliorer la situation des seniors. Le plan d’action national pour la promotion du vieillissement actif 2023-2030 joue également un rôle crucial dans cette démarche.

Les initiatives gouvernementales pour un vieillissement actif et digne

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, insiste sur la nécessité de renforcer les compétences des travailleurs sociaux pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Il met en avant le plan d’action national pour la promotion du vieillissement actif 2023-2030, qui vise à transformer la retraite en une nouvelle étape de vie enrichissante.

Ce plan encourage également la transmission des expériences acquises par les seniors aux générations futures, de manière volontaire ou rémunérée, conformément à la loi sur le volontariat contractuel. Par ailleurs, des rencontres régionales sont organisées pour discuter des droits des personnes âgées et envisager une nouvelle vision pour leur bien-être.

Les rencontres régionales pour les droits des personnes âgées

En parallèle à ces initiatives, des rencontres régionales sont organisées pour discuter des droits des personnes âgées. La première de ces rencontres a eu lieu à Casablanca et la prochaine est prévue en septembre à Tanger. Ces événements ont pour but de concevoir une nouvelle vision pour améliorer les conditions de vie des seniors. Ils offrent une plateforme d’échange et de réflexion sur les moyens de promouvoir leurs droits et leur bien-être.

Ces rencontres régionales constituent un pas supplémentaire vers l’élaboration d’une politique plus inclusive et respectueuse des droits des personnes âgées.