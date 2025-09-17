Sécurité sociale : les points clés de la conférence de mardi à ne pas manquer

La sécurité sociale est un sujet qui nous concerne tous. Mardi dernier, une conférence a été organisée pour discuter des points clés de ce système essentiel à notre bien-être collectif. Que vous soyez professionnel de santé, bénéficiaire ou simplement intéressé par les enjeux de la protection sociale, cet article vous propose un résumé des points saillants de cette rencontre.

Le Maroc s’engage pour une protection sociale généralisée

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a réitéré l’engagement du gouvernement à mettre en place de manière optimale le projet national de solidarité pour la généralisation de la protection sociale.

#MapActu الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية (أخنوش)https://t.co/9AM8KgiarH Le gouvernement attaché à la mise en œuvre optimale du chantier de généralisation de la protection sociale (M. Akhannouch)https://t.co/QaWFz1UHvu pic.twitter.com/Ykbf2iTwKT — Agence MAP (@MAP_Information) September 16, 2025

Présidant la réunion de la Commission ministérielle chargée de superviser la réforme du système de protection sociale, Akhannouch a souligné que le gouvernement est déterminé à réaliser ce projet national dans le respect total du calendrier fixé par le Roi Mohammed VI. Il a également mis en avant les efforts continus du gouvernement pour établir une politique sociale nationale plus juste et durable.

Bilan des programmes de protection sociale et avancement de l’inscription au registre national

La réunion a permis d’examiner le bilan des divers programmes de protection sociale, ainsi que le suivi du processus d’inscription au registre national de la population et au registre social unifié.

Le nombre d’inscrits au registre national de la population s’élève à 22,5 millions, tandis que 5,3 millions de familles sont inscrites au RSU. La Commission a également noté une augmentation significative du nombre de bénéficiaires des régimes de couverture médicale, passant de 8,6 millions à 24,3 millions entre 2021 et fin 2024.

Le régime « AMO-Tadamon » et le programme d’aide sociale directe au cœur de la protection sociale

Le régime « AMO-Tadamon » a bénéficié à environ 4 millions de familles, soit près de 11 millions de personnes. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un régime de pensions pour les professionnels, les travailleurs indépendants et non-salariés, garantissant une stabilité sociale à 4,28 millions de bénéficiaires.

Le programme d’aide sociale directe a également joué un rôle crucial, avec environ 4 millions de familles bénéficiaires, dont 5,5 millions d’enfants et plus de 1,3 million de personnes âgées. Depuis son lancement en décembre 2023, 40,5 milliards de dirhams ont été distribués sous forme d’aides directes.

Enfin, une « aide supplémentaire exceptionnelle » a été mise en place pour soutenir la scolarisation de plus de 1,8 million de familles.