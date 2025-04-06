Sécurité urbaine : Alger dans le top des villes les plus sûres en 2025, découvrez le classement complet

La sécurité urbaine est un enjeu majeur pour les villes du monde entier. Alger, la capitale de l’Algérie, se distingue particulièrement dans ce domaine. En effet, elle figure parmi les villes les plus sûres en 2025 selon un classement récent.

Comment a-t-elle réussi à atteindre ce niveau de sécurité ? Quels sont les autres villes qui complètent ce palmarès ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez avec nous pour explorer le classement complet des villes les plus sûres en 2025 et comprendre les facteurs qui ont contribué à la position privilégiée d’Alger.

Numbeo dévoile le palmarès 2025 des villes les plus sûres

La sécurité est un facteur clé pour les voyageurs lorsqu’ils choisissent leur prochaine destination. Numbeo, une plateforme spécialisée dans l’analyse de données urbaines, a récemment publié son classement annuel des villes les plus sûres du monde en 2025. Ce rapport évalue 381 villes à travers le globe sur la base de l’indice de criminalité et des retours d’expérience des utilisateurs.

Alger se distingue parmi les villes africaines les plus sûres, malgré un rang mondial modéré. Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, domine le classement mondial avec un indice de sécurité impressionnant de 88,6.

Alger, une ville africaine sûre malgré un rang mondial modéré

Comparativement à d’autres villes mondiales, Alger se situe à la 244ᵉ place avec un indice de sécurité de 49,28, ce qui la positionne dans la moitié inférieure du classement global. Cependant, sur le plan africain, la capitale algérienne se démarque en figurant parmi les cinq villes les plus sûres. En tête du classement africain, on retrouve Alexandrie en Égypte avec un indice de 54,5, suivie de Tunis en Tunisie avec 51,4 et Addis-Abeba en Éthiopie avec 50,1.

Malgré son rang modéré au niveau mondial, Alger est considérée comme une destination sûre en Afrique, offrant aux voyageurs une option viable pour explorer l’Afrique du Nord sans s’exposer à des risques significatifs.

Les villes sud-africaines, un défi pour la sécurité des voyageurs

En revanche, certaines villes africaines sont perçues comme moins sûres pour les voyageurs. C’est le cas de Pietermaritzburg, Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud, qui se trouvent en bas du classement de Numbeo en 2025. La sécurité est devenue une préoccupation majeure pour les voyageurs, parfois même plus importante que le budget ou le confort.

Ainsi, l’indice de Numbeo, qui évalue la sécurité en opposition directe à l’indice de criminalité, est un outil précieux pour identifier les destinations à faible risque. Il permet aux touristes de choisir des lieux où ils peuvent se déplacer en toute tranquillité.