Séisme surprenant : l’Est du Maroc secoué par une puissante secousse, les détails

Un séisme d’une ampleur inattendue a récemment ébranlé l’Est du Maroc, suscitant une vague d’inquiétude parmi les habitants et les autorités. Cette secousse tellurique, dont la puissance a surpris plus d’un, a laissé des traces indélébiles dans cette région du royaume chérifien. Cet article se propose de vous fournir tous les détails sur cet événement sismique majeur qui a marqué l’année 2025.

Secousse tellurique légère à Tandaret : les détails

La commune de Tandaret, située dans la province de Figuig, a été le théâtre d’une secousse tellurique jeudi dernier. Selon l’Institut National de Géophysique, cette perturbation géologique, survenue précisément à 19h23, affichait une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter. Bien que qualifiée de légère par Nacer Jebbour, directeur de l’institut, certains résidents ont tout de même ressenti ses effets.

Il tient cependant à rassurer la population en affirmant qu’il s’agit d’un phénomène courant qui ne devrait pas susciter d’inquiétude. Cette activité sismique est en effet conforme à celle observée actuellement dans plusieurs autres villes marocaines.

Commentaires de l’Institut National de Géophysique sur la secousse

Nacer Jebbour, à la tête de l’Institut National de Géophysique, a commenté cette secousse tellurique. Il a confirmé que bien que légère, elle a été perçue par quelques habitants de Tandaret. Cependant, il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un phénomène naturel et courant qui ne devrait pas alarmer la population.

Selon lui, ces petites secousses sont fréquentes et font partie de l’activité sismique normale du Maroc. Il rassure donc les habitants en affirmant que ce type d’événement géologique est tout à fait normal et ne présente aucun danger imminent.

Activité sismique au Maroc : une normalité

Il est important de noter que l’activité sismique, bien que légère, est un phénomène courant dans plusieurs villes marocaines. Des secousses sont enregistrées régulièrement, sans pour autant représenter une menace pour la population. Ces mouvements telluriques, souvent imperceptibles, font partie intégrante du paysage géologique du Maroc. Ils témoignent d’une activité sismique normale et ne devraient pas susciter d’inquiétude excessive.

Nacer Jebbour, directeur de l’Institut National de Géophysique, insiste sur ce point : ces secousses sont habituelles et ne présentent aucun danger imminent. Il est donc essentiel de rester informé, mais également de garder son calme face à ces événements naturels.