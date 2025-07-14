Séismes au Maroc : Nouvelle secousse ressentie, voici les régions touchées

Le Maroc, pays connu pour sa richesse culturelle et ses paysages époustouflants, est également une zone de forte activité sismique. Récemment, une nouvelle secousse a été ressentie dans plusieurs régions du royaume, suscitant l’inquiétude parmi la population. Cet article se propose d’explorer les détails de ce phénomène naturel, en mettant l’accent sur les régions touchées. Nous aborderons également les mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité des habitants.

Restez connectés pour découvrir les dernières informations concernant cette situation sismique au Maroc.

Secousse tellurique à Taroudant : les détails

Le jeudi dernier, la province de Taroudant a été le théâtre d’une secousse tellurique. Selon l’Institut National de Géophysique, cet événement sismique, survenu précisément à 21h29, a atteint une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter. Bien que considérée comme légère, cette secousse a été perceptible par certains résidents locaux.

Nacer Jebbour, directeur de l’institut, a tenu à rassurer la population en affirmant qu’il s’agissait d’un phénomène courant et sans danger. Il est à noter que plusieurs régions marocaines connaissent actuellement une activité sismique normale, ponctuée de secousses légères occasionnelles.

Le point de vue de l’expert : Nacer Jebbour

Nacer Jebbour, à la tête de l’Institut National de Géophysique, a confirmé l’occurrence de cette secousse tellurique à Taroudant. Selon lui, le phénomène a été ressenti par une partie des habitants malgré sa faible intensité. Il a tenu à souligner que ce type d’événement est courant et ne devrait pas être source d’inquiétude pour la population.

En effet, plusieurs villes marocaines sont régulièrement sujettes à de légères secousses, signe d’une activité sismique normale dans ces régions.

Activité sismique dans d’autres villes marocaines

Outre Taroudant, d’autres villes marocaines sont également le théâtre de légères secousses sismiques. Ces événements, bien que mineurs, sont enregistrés régulièrement et font partie intégrante de l’activité géologique normale du pays. La fréquence de ces secousses varie, mais elles restent généralement sans conséquence majeure pour la vie quotidienne des habitants.

Il est important de noter que ces mouvements telluriques ne doivent pas susciter d’inquiétude excessive, car ils sont courants dans les zones d’activité sismique comme le Maroc. L’Institut National de Géophysique continue de surveiller attentivement ces phénomènes afin d’assurer la sécurité de tous.