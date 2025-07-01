Semaine Musicale de Casablanca : Fehd Benchemsi, une performance électrisante à La Casablancaise

Lors de la Semaine Musicale de Casablanca, un événement qui rassemble chaque année les mélomanes et les passionnés de musique, Fehd Benchemsi a offert une performance à couper le souffle. Dans l’enceinte mythique de La Casablancaise, l’artiste a su captiver son public avec une prestation électrisante, faisant vibrer les cœurs et les esprits.

Cet article vous propose de revivre ce moment intense grâce à une vidéo exclusive. Plongez dans l’univers musical de Fehd Benchemsi et découvrez comment il a su marquer cette édition 2025 de la Semaine Musicale de Casablanca.

Fehd Benchemsi inaugure la Casablanca Music Week en beauté

La Casablanca Music Week a démarré sur les chapeaux de roues avec une performance électrisante de Fehd Benchemsi, suivi du groupe légendaire Hoba Hoba Spirit, sur la scène de La Casablancaise. L’artiste a ouvert la soirée avec un répertoire diversifié qui a immédiatement captivé le public. Son énergie contagieuse et sa sélection de titres populaires ont suscité une vague d’enthousiasme parmi les spectateurs.

Les mélomanes casablancais de tous âges ont répondu présents, reprenant en chœur les refrains et dansant avec passion. Cette soirée inaugurale a ainsi posé les bases d’une semaine musicale prometteuse sous le ciel estival de Casablanca.

Un répertoire musical entraînant et une participation active du public

Benchemsi a enchaîné des morceaux populaires tels que Moulana, Jilali, Makayn Bas, Tagada, Mimouna, Lallas et Tkitikat, créant une atmosphère électrique parmi les spectateurs. Le public, composé de personnes de tous âges, s’est engagé activement dans la performance, chantant les refrains et se déhanchant au rythme de la musique.

Cette interaction dynamique entre l’artiste et son public a contribué à créer une ambiance chaleureuse et conviviale, caractéristique de cette soirée mémorable de la Casablanca Music Week.

Fehd Benchemsi : une approche authentique et un lien fort avec son public

Après sa performance, Fehd Benchemsi a partagé sa philosophie de scène. Il a affirmé ne pas adapter ses concerts à un public spécifique, soulignant que « tous les publics se valent ». L’artiste a exprimé son appréciation pour la diversité du public, notant la cohabitation harmonieuse entre différentes générations et styles.

En ce qui concerne son rapport à la scène, Benchemsi a insisté sur son authenticité, déclarant qu’il ne joue pas un personnage lorsqu’il est sur scène. Cette sincérité, selon lui, est ressentie par le public et contribue à l’énergie positive de ses concerts. Ces déclarations mettent en lumière l’approche authentique de Benchemsi et son engagement à offrir des performances sincères et énergiques.