Sénégal remporte la CAN 2021 : le premier titre de son histoire !

La cloche a enfin sonné pour les Sénégalais. Oui, les Lions de la Téranga ont gagné la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le match était serré et très agité du début jusqu’à la fin. Tour d’horizon sur cette belle expérience qui sera désormais écrite dans l’histoire du football.

Une première victoire en 56 ans

En 29 ans de participation, l’équipe du Sénégal s’est enfin hissée à la tête du podium. Après sa chute en 2019, elle a dorénavant levé la malédiction.

En effet, durant la finale à Yaoundé et plus précisément au stade d’Olembé, le Sénégal a écrasé les Pharaons. Après le score final inscrit à 0-0, les deux équipes étaient conviées aux tirs au but décisifs. Les Lions de Téranga s’en sont sortis indemnes avec 4 – 2 !

Honneur à Sadio Mané

La rencontre entre l’Égypte et le Sénégal n’était pas de tout repos. Pour preuve, une multitude d’occasions s’est présentée à ce dernier. En effet, l’équipe a malheureusement raté, dès les premières minutes du match, un penalty.

[📺 VIDÉO] 🏆🌍 #SENEGY

💥 Incroyable ! Sadio Mané rate son penalty face à Mohamed Abougabal !

⚡ Saliou Ciss avait été fauché dans la surface !https://t.co/rrKH1JI4p9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2022

Fort de plusieurs années d’expérience, le gardien Égyptien Gabaski a détourné rapidement le ballon. Visiblement, les Sénégalais ont pris largement les devants tout au long de cette finale. Néanmoins, Mohamed Salah a failli changer la donne avec une frappe puissante, mais en vain.

La fatigue s’est fait ressentir dès la deuxième période du match des deux côtés. Les derniers essais de Bamba Dieng lors des tirs au but étaient arrêtés par Gabaski. Pour sceller le sort des Sénégalais, le 5e tir a été inscrit par Sadio Mané.

Rapidement, BeINSports a annoncé sur Twitter : « Le Sénégal soulève le trophée ! » La victoire de l’équipe sénégalaise a fait du bruit au Dakar. Entre les klaxons et les personnes qui couraient partout, les supporters ont explosé de joie dans la rue.