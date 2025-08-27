Septimius Awards 2025 : Les talents algériens Meriem Medjkane et Idir Benaibouche, ainsi que le film Algiers en compétition

L’édition 2025 des prestigieux Septimius Awards s’annonce palpitante avec la participation de talents algériens qui font la fierté du cinéma national. Meriem Medjkane et Idir Benaibouche, deux étoiles montantes du septième art en Algérie, sont en lice pour ces récompenses internationales.

Le film « Algiers », porteur d’une vision unique de la capitale algérienne, est également en compétition.

Cette année, le cinéma algérien pourrait bien briller de mille feux sur la scène mondiale. Restez connectés pour découvrir les résultats de cette compétition et soutenir nos talents nationaux.

Septimius Awards 2025 : Deux talents algériens en compétition

Meriem Medjkane et Idir Benaibouche, deux étoiles montantes du cinéma algérien, sont nominés pour les prestigieux Septimius Awards 2025 qui se tiendront à Amsterdam. Medjkane est en compétition pour le titre de la meilleure actrice pour son rôle dans « Algiers », tandis que Benaibouche est nominé comme meilleur acteur pour sa performance dans « Première ligne ».

En outre, le film « Algiers » est également en lice pour le prix du meilleur film africain. Ces nominations mettent en lumière le talent et la créativité des acteurs algériens sur la scène internationale.

« Algiers » de Chakib Taleb Bendiab en lice pour le meilleur film africain

Le long métrage « Algiers », réalisé par Chakib Taleb Bendiab, est également en compétition pour le prix du meilleur film africain aux Septimius Awards 2025. Ce premier film de Bendiab aborde la thématique des enlèvements à travers l’histoire de Manel, une jeune fille kidnappée dans un quartier populaire d’Alger.

L’intrigue se déroule autour de l’enquête menée par Samy, interprété par Nabil Asli, et Dounia, jouée par Meriem Medjkane. Le casting comprend également Hichem Mesbah et Ali Namousse. La nomination de « Algiers » souligne non seulement la qualité de la réalisation de Bendiab, mais aussi la performance remarquable de ses acteurs principaux.

Les Septimius Awards 2025 : une cérémonie internationale de renom

La cérémonie des Septimius Awards, prévue pour le 4 septembre 2025 à Amsterdam, est un événement cinématographique international qui récompense les meilleurs films, documentaires, courts métrages, films d’animation, séries télévisées et scénarios. L’objectif principal de ces prix est de promouvoir des projets du monde entier et de distinguer chaque année les talents les plus remarquables.

Les Septimius Awards sont particulièrement reconnus pour leur soutien aux nouveaux talents et aux idées innovantes, avec trois catégories principales : meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur film.