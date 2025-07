Service après-vente : JMC innove avec une offre multimarque, un pas de géant pour 2025

L’innovation est au cœur de la stratégie de JMC, qui ne cesse de repousser les limites du service après-vente. En 2025, l’entreprise fait un pas de géant en proposant une offre multimarque inédite. Cette nouvelle approche révolutionne le secteur et place JMC comme un acteur majeur de l’évolution du service après-vente.

Découvrez comment cette entreprise se démarque par son audace et sa volonté d’offrir à ses clients une expérience toujours plus satisfaisante. Restez avec nous pour explorer cette innovation majeure qui redéfinit les standards du service après-vente.

Un service après-vente inédit de JMC Motors Algérie durant le Ramadhan

Dans une démarche visant à consolider ses relations avec sa clientèle, JMC Motors Algérie, distributeur officiel de la marque JMC, propose un service après-vente exceptionnel pendant le mois sacré du Ramadhan. Cette initiative s’adresse à tous les détenteurs de véhicules multimarques, qu’ils soient légers ou utilitaires.

Elle comprend notamment un diagnostic gratuit de 30 points de contrôle, permettant d’évaluer l’état général du véhicule. En plus de ce diagnostic détaillé, JMC offre une remise de 30% sur la main-d’œuvre et un lavage gratuit post-intervention. Ce service exclusif, reflet de la philosophie de la marque, est disponible dans l’atelier après-vente de JMC Motors Algérie, situé à Alger.

Les spécificités du service après-vente de JMC Motors Algérie

Le service après-vente de JMC Motors Algérie se distingue par son diagnostic gratuit, couvrant 30 points de contrôle essentiels tels que le système de freinage, la suspension, la transmission et le contrôle des fluides. Ce diagnostic approfondi permet d’obtenir une évaluation précise de l’état du véhicule.

À l’issue de ce dernier, les experts JMC fournissent un compte rendu détaillé aux propriétaires, leur offrant ainsi une vision claire de l’état de leur véhicule et des recommandations éventuelles. De plus, JMC offre une réduction de 30% sur la main-d’œuvre et la prestation, ainsi qu’un lavage gratuit post-intervention. Ces services sont disponibles dans l’atelier après-vente de JMC Motors Algérie, situé à Alger.

La philosophie de la marque JMC et la disponibilité de ses équipes

Cette offre exceptionnelle est le reflet de l’engagement de JMC à fournir un service de qualité supérieure et à maintenir une disponibilité constante pour répondre aux besoins de sa clientèle. Elle illustre parfaitement la philosophie de la marque, qui vise à aller au-delà de la simple vente de véhicules pour offrir un accompagnement complet à ses clients.

L’atelier après-vente de JMC Motors Algérie, situé au 216, rue Hassiba Ben Bouali, Belouizdad, Alger, est le lieu où cette prestation est disponible. Les équipes de JMC sont toujours prêtes à intervenir pour assurer la satisfaction de leurs clients et garantir la longévité de leurs véhicules.