Service Suzuki Algérie : Préparez-vous pour un été sans soucis avec nos offres exclusives

L’été approche à grands pas et avec lui, l’envie de prendre la route pour des vacances bien méritées. Pour que ces moments soient synonymes de détente et non de stress, il est essentiel d’avoir un véhicule en parfait état. C’est là qu’intervient le Service Suzuki Algérie, qui propose des offres exclusives pour préparer votre voiture à la saison estivale.

Que vous soyez propriétaire d’une Suzuki ou que vous envisagiez d’en acquérir une, découvrez comment ces offres peuvent vous aider à passer un été sans soucis sur les routes algériennes.

Suzuki Algérie lance une offre estivale de service après-vente

En prévision de la saison chaude, Suzuki Algérie propose une offre spéciale de service après-vente pour plusieurs modèles de véhicules de la marque. Cette offre comprend un contrôle complet du système de climatisation à seulement 999 DA, disponible dans les ateliers SAV de Bab Ezzouar du dimanche au jeudi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 16h30.

De plus, les clients bénéficieront d’une réduction de 10% sur les pièces détachées et les travaux d’entretien liés à la climatisation. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des services offerts par Suzuki Algérie malgré l’arrêt de l’activité automobile dans le pays.

Horaires et lieux de service Suzuki Algérie

Les ateliers SAV de Bab Ezzouar accueillent les clients Suzuki du dimanche au jeudi, de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 16h30. Cette offre est également accessible dans les ateliers agréés Suzuki Algérie situés à Alger et Oran. En dépit d’une pause dans l’activité automobile nationale, Suzuki Algérie persiste à fournir des services après-vente de qualité.

La marque japonaise maintient sa dynamique en Algérie grâce aux réseaux d’importation de véhicules particuliers. Ces derniers ont favorisé l’importation de plusieurs modèles Suzuki depuis les pays du Golfe, notamment la très prisée Swift et sa version tricorps Desire, reconnues pour leur fiabilité et leur excellent rapport qualité-prix.

Importation de modèles Suzuki depuis les pays du Golfe

Malgré l’arrêt de l’activité automobile, Suzuki Algérie a su maintenir sa présence grâce à l’importation de véhicules particuliers. Ces dernières années, plusieurs modèles de la marque japonaise ont été importés depuis les pays du Golfe, notamment Dubaï et les Émirats arabes unis. Parmi ces modèles, la Swift et la Desire tricorps se distinguent par leur fiabilité, leur équipement complet et leur excellent rapport qualité-prix.

Ces véhicules sont très appréciés des clients algériens, contribuant ainsi à la pérennité de Suzuki en Algérie. Cette stratégie d’importation s’ajoute aux offres après-vente proposées par la marque, assurant une présence continue sur le marché algérien.