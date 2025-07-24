Session d’avril clôturée : les décisions marquantes de la Chambre des conseillers pour l’année législative 2025

La session d’avril 2025 de la Chambre des conseillers vient de se terminer, marquant une étape importante dans l’année législative. Cette période a été le théâtre de décisions majeures qui vont influencer le paysage politique et social du pays pour les mois à venir. Cet article vous propose un retour sur ces moments clés, en mettant en lumière les résolutions les plus significatives adoptées par cette institution.

Restez avec nous pour découvrir les orientations prises par la Chambre des conseillers lors de cette session d’avril 2025.

Session d’avril 2024-2025 de la Chambre des conseillers : un bilan positif

La session d’avril de l’année législative 2024-2025 de la Chambre des conseillers s’est clôturée sur une note positive, avec une dynamique institutionnelle remarquable. Sous la présidence de Mohamed Ould Errachid, la Chambre a fait preuve d’un engagement responsable et a suivi de près les transformations structurelles du Maroc.

Au total, 1.039 amendements ont été proposés, dont 375 ont été acceptés. Par ailleurs, 13 séances hebdomadaires ont été consacrées aux questions orales, permettant d’interroger 27 départements gouvernementaux. Le rôle actif de M. Ould Errachid a contribué à l’efficacité de cette session.

La Chambre des conseillers et les grands chantiers de réforme au Maroc

La Chambre des conseillers a joué un rôle clé dans le suivi des transformations structurelles du Maroc, guidées par le Roi Mohammed VI. Elle s’est engagée activement dans les principaux chantiers de réforme du pays, en interagissant de manière responsable avec les projets de loi. Cette interaction a permis un traitement institutionnel sérieux des initiatives législatives proposées par les membres de la Chambre.

Malgré les défis imposés par les contextes régional et international, la Chambre a maintenu une conviction ferme en l’avenir du Maroc, soulignant l’importance de renforcer la cohésion institutionnelle et d’utiliser efficacement les capacités nationales.

La diplomatie parlementaire au service des dossiers stratégiques du Maroc

La Chambre des conseillers a mis en avant la diplomatie parlementaire comme un outil essentiel pour défendre les intérêts stratégiques du Maroc. Elle a notamment œuvré pour renforcer le soutien international à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie dans les provinces du sud.

La Chambre a également organisé plusieurs événements parlementaires majeurs, dont le premier Forum parlementaire pour la coopération économique entre le Maroc et la CEMAC. Ces actions démontrent l’engagement de la Chambre à utiliser la diplomatie parlementaire pour promouvoir les intérêts du Maroc sur la scène internationale.