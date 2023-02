Si ce symbole s’allume sur votre tableau de bord, il faut s’arrêter immédiatement !

Savez-vous qu’une voiture classique a plus de 50 voyants lumineux sur son tableau de bord ? Parfois, même les conducteurs avisés ne savent pas les interpréter, tellement ils sont nombreux.

En général, quand une lumière clignote, un problème est détecté par les capteurs de votre véhicule. Découvrez ci-dessous la liste des voyants lumineux qui méritent un passage chez le garagiste.

Si l’un de ces symboles s’allume sur votre tableau de bord, il faut s’arrêter immédiatement !

Le témoin du réservoir

Si ce voyant clignote, cela signifie que le réservoir de carburant est passé en dessous des capteurs, bientôt il sera vide. Dès que ce témoin commence à clignoter, il faut se rendre à la station-service la plus proche.

Le voyant du moteur

Le voyant du moteur indique qu’il y a un problème au niveau de la commande ou de l’échappement. Pour y remédier, passez chez votre garagiste au plus tard à la fin du mois. Par ailleurs, s’il clignote, il vaut mieux ne plus conduire la voiture mais la garer.

Le voyant de liquide de refroidissement

C’est le témoin indiquant un thermomètre et deux vagues. Si ce voyant vire à l’orange ou au rouge, cela veut dire que le moteur est en surchauffe. Arrêtez-vous, éteignez le moteur et jetez un œil sur le niveau d’eau de refroidissement. Si le clignotement ne s’arrête pas, faites un détour chez votre garagiste.

Les voyants du système de freinage ou l’ABS

Quand le témoin du système de freinage vire au rouge, le frein à main est donc serré. S’il n’est pas éteint après le démarrage, cela veut dire que le liquide de frein est trop bas ou que le système est défaillant. Dans ce cas, il faut consulter un professionnel.

Pour le système antiblocage du frein, la couleur jaune indique un problème ou un capteur détaché, la voiture peut encore rouler. Mais dès que le voyant vire au rouge, c’est le chemin du garage qu’il faut emprunter.

Le témoin d’huile du moteur

Ce voyant s’allume lorsque le niveau d’huile est au plus bas. Alors, il faut s’arrêter et vérifier le niveau d’huile. Si le témoin ne s’éteint pas, vous ne devez plus conduire votre voiture. Vous risquez d’endommager le moteur, alors, il faut contacter un professionnel.