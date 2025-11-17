Si vous avez froid constamment aux mains et pieds sans explication, il est temps de prendre au sérieux la maladie de Raynaud

Découvrez le phénomène de Raynaud, un trouble circulatoire courant qui affecte les petites artères des doigts et des orteils.

Phénomène de Raynaud : un trouble circulatoire à ne pas négliger !

Le phénomène de Raynaud est un trouble circulatoire courant qui se caractérise par une constriction anormale des petites artères des doigts et des orteils.

Je remarque que mes doigts deviennent blancs dès que je sors en hiver, surtout après avoir pris un café chaud. Le picotement peut durer plusieurs minutes et c’est très inconfortable. Melissa, 34 ans, secrétaire

Cette réaction excessive des vaisseaux sanguins, souvent déclenchée par le froid ou le stress, entrave temporairement la circulation sanguine, provoquant des changements de couleur dans les doigts – blancs, puis bleus, avant de redevenir rouges lorsque le sang revient.

Il existe deux formes distinctes de ce trouble : le phénomène de Raynaud primaire, qui est le plus commun et généralement bénin, et le syndrome de Raynaud secondaire, plus rare mais potentiellement grave car il peut être associé à des maladies auto-immunes comme la sclérodermie ou le lupus.

La gestion de cette affection dépend donc de l’identification précise de sa forme.

Quels sont les déclencheurs et symptômes du phénomène de Raynaud ?

Le froid et le stress émotionnel sont les principaux déclencheurs du phénomène de Raynaud.

D’autres facteurs peuvent également contribuer à son apparition, comme certains médicaments, le tabagisme, l’utilisation d’outils vibrants et la consommation de caféine.

Lors d’une crise de Raynaud, les doigts changent de couleur, passant du blanc au bleu, puis au rouge lorsque la circulation sanguine reprend.

Les symptômes typiques incluent un engourdissement, des picotements et des douleurs intenses.

Il est essentiel de reconnaître ces signes pour pouvoir gérer efficacement cette affection et éviter d’éventuelles complications.

Comment diagnostiquer et traiter efficacement la maladie de Raynaud ?

Le diagnostic de la maladie de Raynaud repose sur la description par le patient de la séquence typique en trois phases.

Après mon diagnostic, j’ai commencé à ajuster mon alimentation et à mieux gérer mon stress. Les crises sont devenues moins fréquentes et moins douloureuses. Samy, 47 ans, enseignant

Des examens spécifiques, comme la capillaroscopie périunguéale et un bilan sanguin, permettent de distinguer la forme primaire de la forme secondaire.

Le traitement vise à limiter la fréquence des crises et à prévenir les complications.

Il peut inclure des mesures préventives, comme l’évitement du froid et du stress, l’arrêt du tabagisme et une nutrition ciblée.



Des médicaments vasodilatateurs peuvent être prescrits pour améliorer la circulation sanguine. Dans des cas extrêmes, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

Une alimentation riche en acides gras Oméga-3 et en antioxydants, et pauvre en caféine, peut aider à soutenir la santé vasculaire.