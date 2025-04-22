SIAM 2025 : Les révolutions agricoles majeures de cette 17ème édition à ne pas manquer

Le Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) revient pour sa 17ème édition en 2025, promettant une fois de plus d’être le théâtre de révolutions agricoles majeures. Cette année, les innovations et les avancées technologiques sont au cœur des discussions, avec un accent particulier sur la durabilité et l’efficacité.

Préparez-vous à découvrir les tendances qui vont façonner l’avenir de l’agriculture, des méthodes de culture innovantes aux nouvelles technologies de pointe. Restez connectés pour ne rien manquer de cette édition exceptionnelle du SIAM 2025.

La 17ème édition du SIAM : une vitrine de l’agriculture durable

La ville de Meknès s’apprête à accueillir la 17ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), un événement d’envergure internationale placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette plateforme stratégique, qui met en avant l’innovation agricole et les enjeux environnementaux, se focalise cette année sur la gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique.

La France est mise à l’honneur lors de cet événement qui prévoit d’accueillir plus de 1.500 exposants de 70 pays différents et espère attirer plus d’un million de visiteurs.

Le Maroc, acteur majeur de l’agriculture durable

Le thème central de cette édition, « Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable », souligne l’engagement du Maroc à utiliser l’eau et l’agriculture comme levier stratégique pour la création de richesses en milieu rural et la souveraineté alimentaire. Ce salon offre une opportunité unique aux participants, experts et professionnels, de discuter des défis liés à la gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique.

Il met également en lumière le rôle du Maroc dans la promotion d’une agriculture durable et résiliente, affirmant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur sur la scène régionale et mondiale.

Innovations et améliorations au rendez-vous du SIAM

Le SIAM 2025 promet une pléiade d’innovations technologiques, avec notamment des tracteurs autonomes dotés de GPS différentiel, des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte alimentés par l’énergie solaire et des drones pour la surveillance des cultures. Les organisateurs ont également apporté des améliorations significatives aux infrastructures et services pour optimiser l’expérience des visiteurs.

Parmi les nouveautés de cette édition, on note la restructuration des 12 pôles thématiques, l’introduction de la billetterie électronique pour réduire les temps d’attente et une attention particulière portée à l’accessibilité avec des chemins élargis et des signalétiques multilingues.