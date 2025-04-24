« SIAM 2025 : Meknès s’apprête à accueillir un record d’un million de visiteurs, voici pourquoi »

Préparez-vous à vivre un événement d’envergure internationale ! Meknès, la ville marocaine, se prépare à accueillir le SIAM 2025, une manifestation agricole de renommée mondiale. Cette année, les organisateurs anticipent un record de fréquentation avec pas moins d’un million de visiteurs attendus.

Mais qu’est-ce qui fait de cette édition un rendez-vous incontournable ? Restez connectés pour découvrir les raisons de cet engouement sans précédent.

La 17e édition du SIAM : un rendez-vous majeur pour l’agriculture mondiale

La 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) s’apprête à ouvrir ses portes avec l’ambition d’attirer plus d’un million de visiteurs. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement d’envergure internationale réunit plus de 1.500 exposants venus de 70 pays différents.

Le thème de cette année, « Agriculture et Monde Rural: L’Eau au cœur du développement durable », met en lumière les défis climatiques mondiaux. La France, invitée d’honneur, témoigne de la solidité des relations franco-marocaines, notamment dans le domaine agricole.

La France, un partenaire clé pour le Maroc dans le domaine agricole

La présence de la République française en tant qu’invitée d’honneur à cette édition du SIAM souligne l’importance des liens entre la France et le Maroc. Ces relations solides sont particulièrement notables dans le secteur du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Ce choix illustre non seulement la coopération fructueuse entre les deux nations, mais aussi leur engagement commun face aux défis climatiques mondiaux.

En effet, l’agriculture durable est au cœur des préoccupations de ces deux pays, qui cherchent à promouvoir une production respectueuse de l’environnement tout en garantissant la sécurité alimentaire.

Le SIAM, une vitrine pour l’agriculture et un rendez-vous incontournable en Afrique

Le SIAM offre une véritable vitrine de l’agriculture mondiale, présentant une diversité de produits et de machines agricoles de pointe. Il vise à promouvoir la production agricole et animale tout en valorisant les secteurs clés de l’économie régionale, notamment l’agroalimentaire.

Au fil des éditions, le SIAM s’est imposé comme un rendez-vous majeur du secteur agricole en Afrique, offrant une plate-forme privilégiée pour les rencontres et les opportunités de partenariats. Ce salon est donc bien plus qu’un simple événement : il est un catalyseur d’innovation et de développement pour l’agriculture africaine et mondiale.