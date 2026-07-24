Sid Ali Yahia Cherif raccroche les crampons, une page se tourne pour les Verts

Sid Ali Yahia Chérif, figure emblématique du football algérien, a marqué les esprits par sa carrière exceptionnelle.

Connu pour sa polyvalence et son leadership, il a su s’imposer sur les terrains, remportant plusieurs titres prestigieux. Aujourd’hui, il entame une nouvelle aventure passionnante après avoir pris sa retraite à 41 ans.

Sid Ali Yahia Chérif : une carrière marquée par la polyvalence

Sid Ali Yahia Chérif s’est distingué par sa capacité à évoluer à tous les postes de l’attaque, que ce soit comme ailier ou avant-centre. Sa taille de 1m85 lui a permis d’être un atout précieux sur le terrain, offrant une flexibilité rare.

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Il a débuté sa carrière en 2005 au RC Kouba en deuxième division, où il a rapidement attiré l’attention.

En 2008, il a été convoqué en équipe nationale d’Algérie A, une reconnaissance de son talent, bien qu’il n’ait pas eu l’occasion de jouer.

Une ressemblance frappante avec Cristiano Ronaldo

Sid Ali Yahia Chérif est souvent comparé à Cristiano Ronaldo en raison de sa ressemblance physique avec le célèbre joueur portugais.

Tous deux partagent une stature imposante et une allure athlétique qui les distinguent sur le terrain. Cette similitude ne s’arrête pas à l’apparence, car leur style de jeu présente également des parallèles.

Yahia Chérif, tout comme Ronaldo, a mis un accent particulier sur le travail physique pour prolonger sa carrière. Cette approche rigoureuse lui a permis de rester compétitif et performant, même à un âge avancé pour un footballeur.

Une fin de carrière couronnée de succès

Sid Ali Yahia Chérif a fait un retour remarqué au RC Kouba, où il a tenté à plusieurs reprises de les mener en Ligue 1, frôlant souvent la promotion.

Malgré des efforts acharnés, il n’a pas réussi à atteindre cet objectif, terminant à deux reprises à la deuxième place de son groupe.

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À 40 ans, il a rejoint la JS El Biar pour une dernière saison mémorable, aidant le club à devenir champion de Ligue 2.

Après cette réussite, il a décidé de prendre sa retraite, envisageant de diriger l’académie de la JS El Biar pour transmettre son expérience aux jeunes talents.