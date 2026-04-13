Sid Ali Zerrouki insiste sur l’importance vitale d’une connexion internet pour les zones industrielles aujourd’hui

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, met l’accent sur le rôle crucial d’Internet dans le soutien de l’économie nationale.

Il a récemment inspecté un projet de connexion à la fibre optique de la zone industrielle de Ras El Ma, parmi d’autres initiatives visant à améliorer les infrastructures numériques du pays.

La connexion internet, un levier de développement pour les zones industrielles

Selon le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, l’accès à Internet dans les zones industrielles est devenu une nécessité vitale pour soutenir l’économie nationale.

Il a souligné cette importance lors d’une visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre a également rappelé les instructions strictes du président de la République pour accompagner les investisseurs.



Dans le cadre de son inspection, M. Zerrouki a visité un projet visant à connecter la zone industrielle de Ras El Ma à un réseau de fibre optique.

Il a insisté sur le fait que tout projet d’investissement doit être raccordé à tous les réseaux, y compris Internet, afin de fournir aux investisseurs tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs projets économiques.

Amélioration de la connectivité dans les zones industrielles

Parallèlement au programme de remplacement des câbles en cuivre par la fibre optique pour les citoyens, un projet ambitieux vise à connecter 50 zones industrielles à la fibre optique.

Cette initiative est considérée comme une priorité absolue pour soutenir la dynamique économique du pays.

La zone industrielle de Ras El Ma fait partie de ces projets. S’étendant sur une superficie de 100 hectares, elle devrait être entièrement connectée à la fibre optique d’ici la fin du mois d’avril, offrant ainsi aux investisseurs un environnement propice à la concrétisation de leurs projets économiques.

Projet de couverture internet 4G à l’échelle nationale

Le ministre a annoncé un projet majeur visant à établir des stations de réseau Internet 4G dans 3.500 zones à travers le pays.

Cette initiative ambitieuse permettrait d’atteindre un taux de couverture de 99,99% en Algérie, renforçant ainsi la connectivité et l’accès à l’information pour tous les citoyens.

Formation en intelligence artificielle et cybersécurité à Sidi Bel-Abbes

Lors de sa visite à Sidi Bel-Abbes, M. Zerrouki a inspecté l’ancien siège de la direction de wilaya de la Poste et des Télécommunications, qui sera transformé en centre de compétences pour la formation en intelligence artificielle et en cybersécurité.

Il a également visité l’agence commerciale principale d’Algérie Télécom, soulignant l’importance d’améliorer les services fournis aux citoyens.