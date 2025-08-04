Sidérurgie en plein essor : Tosyali Algérie démarre la fabrication de bobines laminées à chaud, une première nationale

La sidérurgie algérienne franchit une nouvelle étape majeure avec le lancement de la production de bobines laminées à chaud par Tosyali Algérie. Cette avancée, une première nationale, témoigne de l’essor continu du secteur sidérurgique dans le pays. L’entreprise confirme ainsi sa position de leader et contribue activement à l’évolution de l’industrie locale.

Découvrez comment cette innovation technique renforce la compétitivité de l’Algérie sur le marché international de l’acier et les implications pour l’économie nationale. Restez connecté pour en savoir plus sur cette percée industrielle majeure.

Tosyali Algérie inaugure la production de bobines laminées à chaud

Le géant sidérurgique Tosyali Algérie a récemment lancé la production de bobines laminées à chaud dans son complexe industriel de Bethioua, à Oran. Avec une capacité annuelle de 4 millions de tonnes et la possibilité de produire plus de 500 variétés d’acier grâce à des technologies de pointe, l’entreprise s’inscrit dans une démarche de sidérurgie verte.

Les bobines produites, pouvant atteindre 1 650 millimètres de largeur et 1 millimètre d’épaisseur, sont destinées à divers secteurs tels que l’automobile, la construction, l’énergie, la fabrication de tubes en acier et l’agriculture.

Un partenariat pour l’hydrogène vert dans la sidérurgie

Le 24 juin, Tosyali Algérie a signé un protocole d’entente avec le groupe Sonatrach et Hecate Energy Global Renewables. L’objectif de ce partenariat est de mener des études conjointes pour développer un projet de production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables, destiné à la sidérurgie.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Tosyali Algérie de réduire son impact environnemental et de promouvoir une sidérurgie plus durable.

Projets d’expansion et réalisations récentes de Tosyali Algérie

En plus de ses initiatives écologiques, Tosyali Algérie a des projets ambitieux pour l’avenir. L’entreprise prévoit d’accroître ses exportations à 1 milliard de dollars en 2025, principalement vers les pays de l’Union européenne. Cette augmentation est rendue possible grâce à la mise en service de sa nouvelle usine de production d’acier plat, qui connaît un rythme de production soutenu.

Par ailleurs, Tosyali Algérie travaille sur un nouveau projet d’investissement pour la production d’acier galvanisé de haute qualité, destiné à divers secteurs tels que l’automobile et l’électroménager. Enfin, rappelons que l’unité de production de tôles d’acier plat du complexe Tosyali est entrée en activité fin octobre 2024, et que l’entreprise a réussi l’émission de son emprunt obligataire de 15 milliards DA.