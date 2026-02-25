Sifi Ghrieb donne le coup d'envoi à Arzew pour une nouvelle unité de transformation du naphta, un pas de plus vers l'innovation énergétique en Oran.

Le Premier ministre algérien, M. Sifi Ghrieb, a récemment visité la zone industrielle d’Arzew à Oran pour lancer un projet de valorisation du naphta et inspecter l’avancement d’une unité de production de MTBE.

Ces initiatives visent à renforcer l’approvisionnement local en essence, créer des emplois et améliorer la qualité du carburant.

Sifi Ghrieb, un Premier ministre engagé pour l’innovation énergétique à Oran

Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, a récemment visité la zone industrielle d’Arzew à Oran. Cette visite s’est déroulée dans le cadre de la commémoration de deux événements majeurs : la création de l’Union générale des travailleurs algériens et la nationalisation des hydrocarbures.



Lors de cette visite, M. Ghrieb a également inauguré le nouveau siège de la direction régionale de la zone industrielle d’Arzew.

Ce nouveau bâtiment se distingue par son architecture moderne et ses équipements de pointe. Il symbolise l’engagement du Premier ministre en faveur de l’innovation énergétique et de la modernisation de l’industrie algérienne.

Une nouvelle unité de transformation du naphta : quels bénéfices pour l’économie locale ?

Lors de sa visite, le Premier ministre a lancé un projet ambitieux : la création d’une unité de reformage catalytique du naphta à la raffinerie d’Arzew.

Cette unité permettra de valoriser le naphta produit localement en le transformant en reformate, un composant essentiel de l’essence.

La production annuelle attendue est estimée à 1,2 million de tonnes d’essence, avec une capacité de traitement de 738.000 tonnes de naphta par an.

Ce projet promet également la création de nombreux emplois, avec 3.000 postes durant la phase de travaux et 60 postes directs lors de l’exploitation.

Vers une amélioration de la qualité de l’essence sans plomb en Algérie !

Le Premier ministre a également inspecté le projet de construction d’une unité de production de méthyl tert-butyl éther (MTBE), un additif essentiel pour l’essence sans plomb.



Avec un taux d’avancement des travaux atteignant 86%, cette installation devrait être opérationnelle dès juillet prochain.

Ce projet, qui vise à améliorer la qualité de l’essence et à réduire les importations, a été salué par plusieurs membres du gouvernement, le PDG du groupe Sonatrach et le secrétaire général de l’UGTA, présents lors de cette visite.