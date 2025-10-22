SILA 2025 se prépare à vous éblouir avec un programme riche et des invités de marque, voici ce que vous devez savoir.

Préparez-vous à plonger dans l’univers littéraire du Salon international du livre d’Alger (SILA) 2025, qui se tiendra du 28 octobre au 8 novembre.

240 000 Titres disponibles Les visiteurs pourront explorer environ 240 000 titres couvrant tous les domaines du savoir.

Cette 28ᵉ édition, sous le thème « Le livre, carrefour des cultures« , promet une riche expérience culturelle avec plus de 1 255 exposants de 49 pays et un programme varié d’événements. La Mauritanie, invitée d’honneur, y dévoilera ses trésors littéraires et artistiques.

SILA 2025 : Un rendez-vous culturel incontournable à Alger

Le Salon international du livre d’Alger (SILA) revient pour une édition exceptionnelle en 2025.

Du 28 octobre au 8 novembre, le Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger accueillera cet événement majeur de la scène culturelle africaine, arabe et méditerranéenne.

Le 28e Salon international du livre d’Alger (SILA) se tiendra du 29 octobre au 8 novembre prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes (SAFEX). Lors de cette édition, pas moins de 240 000 titres seront présentés par 1 254 exposants algériens et étrangers. pic.twitter.com/4iwxr426WD — [email protected] (@medjahed2016) October 20, 2025



Ouvert au grand public du 30 octobre au 8 novembre, de 10h à 20h, le SILA 2025 promet d’être un carrefour des cultures, réunissant exposants et visiteurs autour de la littérature et du savoir.

Le livre, carrefour des cultures

Cette 28ᵉ édition du SILA s’articule autour du thème « Le livre, carrefour des cultures ». Avec une superficie de 23 000 mètres carrés, le salon accueillera 1 255 exposants venus de 49 pays différents.



Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir pas moins de 240 000 titres couvrant divers domaines du savoir.

La République islamique de Mauritanie, invitée d’honneur, bénéficiera d’un espace dédié de 200 mètres carrés pour présenter un programme riche en activités culturelles, littéraires et artistiques. Cette édition promet donc d’être un véritable melting-pot culturel.

Un programme riche et varié vous attend !

Le SILA 2025 a prévu un programme dense avec 55 événements, allant des conférences aux soirées poétiques, en passant par des débats, séminaires et lectures publiques.

Ces événements verront la participation de 250 écrivains et intellectuels algériens, africains et internationaux.

Pour faciliter l’expérience des visiteurs, une application mobile, « SILAApp« , sera mise à disposition.

Elle permettra de se repérer dans les pavillons, de rechercher un livre ou de localiser un exposant.

Une véritable innovation pour rendre le salon encore plus accessible et agréable à parcourir.