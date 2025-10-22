SILA 2025 se prépare à vous éblouir avec un programme riche et des invités de marque, voici ce que vous devez savoir

mis à jour

SILA 2025 se prépare à vous éblouir avec un programme riche et des invités de marque, voici ce que vous devez savoir.

Préparez-vous à plonger dans l’univers littéraire du Salon international du livre d’Alger (SILA) 2025, qui se tiendra du 28 octobre au 8 novembre.

Cette 28ᵉ édition, sous le thème « Le livre, carrefour des cultures« , promet une riche expérience culturelle avec plus de 1 255 exposants de 49 pays et un programme varié d’événements. La Mauritanie, invitée d’honneur, y dévoilera ses trésors littéraires et artistiques.

SILA 2025 : Un rendez-vous culturel incontournable à Alger

Le Salon international du livre d’Alger (SILA) revient pour une édition exceptionnelle en 2025.

Du 28 octobre au 8 novembre, le Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger accueillera cet événement majeur de la scène culturelle africaine, arabe et méditerranéenne.


Ouvert au grand public du 30 octobre au 8 novembre, de 10h à 20h, le SILA 2025 promet d’être un carrefour des cultures, réunissant exposants et visiteurs autour de la littérature et du savoir.

Le livre, carrefour des cultures

Cette 28ᵉ édition du SILA s’articule autour du thème « Le livre, carrefour des cultures ». Avec une superficie de 23 000 mètres carrés, le salon accueillera 1 255 exposants venus de 49 pays différents.


Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir pas moins de 240 000 titres couvrant divers domaines du savoir.

A lire aussi :  En 2025, le passeport algérien ouvre les portes de ces pays sans visa, une aubaine pour les voyageurs

La République islamique de Mauritanie, invitée d’honneur, bénéficiera d’un espace dédié de 200 mètres carrés pour présenter un programme riche en activités culturelles, littéraires et artistiques. Cette édition promet donc d’être un véritable melting-pot culturel.

Un programme riche et varié vous attend !

Le SILA 2025 a prévu un programme dense avec 55 événements, allant des conférences aux soirées poétiques, en passant par des débats, séminaires et lectures publiques.

Ces événements verront la participation de 250 écrivains et intellectuels algériens, africains et internationaux.

Pour faciliter l’expérience des visiteurs, une application mobile, « SILAApp« , sera mise à disposition.

Elle permettra de se repérer dans les pavillons, de rechercher un livre ou de localiser un exposant.

Une véritable innovation pour rendre le salon encore plus accessible et agréable à parcourir.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Avatar photo

Écrit par Yasmine A

Avec une plume ancrée dans l’actualité, Yasmine A. couvre la richesse culturelle de l’Algérie et du Maghreb : musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie et grands événements. Son approche met en avant les artistes établis comme les talents émergents, tout en offrant un regard rigoureux et documenté sur les figures emblématiques et les moments marquants qui façonnent la scène culturelle. Son objectif : transmettre, valoriser et faire rayonner le patrimoine maghrébin auprès d’un public national et international.