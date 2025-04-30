Siliana submergée par 32 mm de pluie : L’intervention héroïque des équipes de la protection civile

Lorsque la nature se déchaîne, les héros surgissent souvent de l’ombre. C’est ce qui s’est passé à Siliana, une ville tunisienne qui a récemment été frappée par des pluies torrentielles. Avec 32 mm d’eau tombés en un temps record, la situation aurait pu tourner au drame sans l’intervention rapide et efficace des équipes de la protection civile.

Dans cet article, nous allons vous raconter comment ces hommes et femmes ont bravé les éléments pour sauver leur ville et ses habitants. Un récit poignant qui met en lumière le courage et l’abnégation de ces véritables héros du quotidien.

Fortes précipitations dans le gouvernorat de Siliana

Le gouvernorat de Siliana a été le théâtre d’importantes précipitations ce jour, touchant plusieurs délégations. D’après l’Institut national de météorologie, les pluies ont atteint des niveaux significatifs avec 32 mm enregistrés à Siliana ville, 26 mm à Ain Boussadiya dans la délégation de Bargou et 21 mm à Makthar.

Le directeur régional de la protection civile, le colonel Chokri Zouaïdi, a confirmé que des interventions ont été nécessaires pour évacuer l’eau de certaines habitations à Siliana et à Lakhouet, dans la délégation de Gaâfour. La situation est désormais maîtrisée.

Intervention efficace de la protection civile

Face à cette situation d’urgence, les unités de la protection civile ont agi rapidement pour assurer la sécurité des habitants. Le colonel Chokri Zouaïdi, directeur régional de la protection civile, a déclaré que des opérations de pompage d’eau ont été menées dans plusieurs maisons à Siliana et Lakhouet.

Il a également souligné que le comité régional de prévention des catastrophes et de gestion des urgences était sur place pour évaluer la situation. Grâce à ces efforts coordonnés, la situation est désormais sous contrôle.

Évaluation de la situation par le comité régional de prévention des catastrophes

Le comité régional de prévention des catastrophes et de gestion des urgences, dirigé par le colonel Chokri Zouaïdi, a joué un rôle crucial dans l’évaluation de l’impact des pluies abondantes. Les membres du comité ont été déployés sur le terrain pour évaluer les dommages et les besoins immédiats.

Leurs conclusions préliminaires indiquent que, malgré les inondations, la situation est sous contrôle grâce à l’intervention rapide de la protection civile. Ils continuent néanmoins leur travail d’évaluation pour anticiper d’éventuelles complications futures.