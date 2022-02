SIPHAL 2022 : 16ème édition du Salon international de la pharmacie en Algérie (Du 23 au 26 février)

Cette année, la 16ème édition du Salon international de la pharmacie en Algérie SIPHAL aura lieu à Alger, plus précisément au Palais des expositions (Pins maritimes). Elle durera pendant 4 jours à commencer du 23 au 26 février 2022. Les organisateurs affirment d’ailleurs que les exposants qu’ils soient étrangers ou nationaux seront dans les alentours de 150.

Évènement de grande envergure pour l’Algérie

Le thème du salon international de la pharmacie SIPHAL 2022 se portera entièrement sur « L’industrie pharmaceutique au service de la santé ».

Le communiqué affirme que cet évènement aura pour objectif de « démontrer les efforts déployés par les opérateurs du secteur qui s’inscrivent pleinement dans les engagements des hautes autorités visant notamment à asseoir une véritable industrie pharmaceutique en mesure d’assurer la couverture à hauteur de 70 % des besoins nationaux en produits pharmaceutiques ».

La source a également précisé que « Ce thème se veut donc fédérateur et souhaite mettre en lien davantage les industriels du modèle pharmaceutique algérien, unique en son genre, et les usagers de ce modèle que sont les professionnels de santé et en premier les pharmaciens d’officines et hospitaliers ».

Une rencontre qui réunit différents experts

SIPHAL 2022 sera un évènement riche en échanges et rencontres pour les industries du médicament, ont confirmé les organisateurs.

Cette édition permettra d’ailleurs aux exposants de connaitre les points de vue des professionnels de la pharmacie et des institutionnels, qui sont des spécialistes de la fabrication des médicaments.

Pour les professionnels de la santé, cette occasion sera une « tribune d’expression privilégiée ». Le communiqué a précisé que des organisations, des représentations professionnelles dans le domaine (UNOP, CNOP, SAPHO SNAPO, PCH, ANPP) et des institutions soutiennent de près cet évènement.