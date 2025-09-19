« Sirat » : le film marocain qui fait vibrer l’Espagne et vise les Oscars 2025

Le cinéma marocain fait sensation en Espagne avec le film « Sirat », qui suscite un engouement sans précédent. Ce long-métrage, qui a su séduire le public espagnol par son histoire captivante et sa réalisation soignée, est désormais en lice pour les Oscars 2025. Un véritable exploit pour le cinéma marocain qui n’a cessé de se développer ces dernières années.

Découvrez comment « Sirat » est en train de marquer l’histoire du cinéma marocain et pourquoi il est considéré comme un sérieux prétendant aux prestigieuses récompenses hollywoodiennes.

« Sirat » : L’Espagne mise sur Óliver Laxe pour les Oscars

Le film « Sirat », une œuvre cinématographique du réalisateur espagnol Óliver Laxe, a été désigné pour représenter l’Espagne à la prochaine cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Tourné au Maroc, ce road movie a su séduire l’Académie des arts et des sciences cinématographiques d’Espagne par son récit initiatique entre l’Espagne et le Maroc, abordant des thèmes universels tels que la quête de soi et l’interculturalité.

Les autres finalistes étaient « Romería » de Carla Simón et « Sorda » d’Eva Libertad. Le film, qui a reçu les éloges de la critique lors de sa projection au Festival de Cannes, attend maintenant de savoir s’il sera retenu parmi les quinze films de la shortlist de l’Académie américaine en décembre.

Un voyage initiatique salué par la critique

« Sirat » a été largement apprécié lors de sa première au Festival de Cannes, où il a reçu des critiques élogieuses pour son exploration profonde de thèmes universels. Le film suit le parcours d’un personnage à travers l’Espagne et le Maroc, mettant en lumière des questions d’identité, de découverte de soi et de relations interculturelles.

L’attente est maintenant palpable pour savoir si « Sirat » sera inclus dans la liste restreinte de quinze films sélectionnés par l’Académie américaine en décembre. La liste finale des cinq nominations sera dévoilée en janvier, avant la cérémonie prévue le 15 mars 2026 à Los Angeles. L’Espagne a déjà remporté quatre fois l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, le dernier en date étant « Mar adentro » d’Alejandro Amenábar en 2004.

Les Oscars : un terrain connu pour l’Espagne

L'Espagne a déjà goûté à la victoire aux Oscars, avec quatre trophées du meilleur film en langue étrangère à son actif. Le dernier en date remonte à 2004 avec « Mar adentro » d'Alejandro Amenábar.

Si « Sirat » y figure, il devra ensuite attendre janvier pour savoir s’il fait partie des cinq nominations finales. La cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars 2026 à Los Angeles. Les attentes sont grandes pour « Sirat », qui pourrait offrir à l’Espagne une cinquième victoire dans cette catégorie prestigieuse.