Siriman Konaté rejoint le MCA avec trois autres talents, une nouvelle ère s’annonce

Le Mouloudia d’Alger renforce son effectif avec l’arrivée de quatre talents prometteurs issus du championnat local.

Ces nouvelles recrues, aux profils variés et aux contrats allant de trois à cinq ans, viennent dynamiser l’équipe, marquant un tournant stratégique pour le club.

Une vague de nouveaux talents au Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger a récemment officialisé l’arrivée de quatre nouvelles recrues, toutes issues du championnat local.



Ces signatures incluent Merouane Mehdaoui, milieu de terrain de 28 ans en provenance de l’Olympique Akbou, ainsi que deux jeunes talents du Paradou AC : Mohamed Islam Abdelkader, milieu polyvalent de 22 ans, et Ben Ahmed Kohili, attaquant international U23 de 20 ans.

📸 | صور تقديم الوافد الجديد على بيت العميد كحيلي بن أحمد، إلى جانب جلسة التصوير الرسمية 📷#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/24ADXhd93D — Mouloudia Club d’Alger (@MCAlgiers) July 8, 2026



En outre, le club a également recruté Siriman Konaté, un buteur algéro-malien de 22 ans, après une saison impressionnante avec l’US Chaouia. Ces ajouts stratégiques visent à renforcer l’effectif du MCA, alors que des rumeurs circulaient sur l’arrivée d’Adam Ounas.

Les nouvelles recrues du Mouloudia d’Alger

Merouane Mehdaoui, âgé de 28 ans, rejoint le Mouloudia d’Alger après avoir évolué à l’Olympique Akbou. Ce milieu de terrain, ciblé pour remplacer Larbi Tabti, a signé un contrat de trois ans pour un montant de 4 milliards de centimes (130 000 euros).



Mohamed Islam Abdelkader, milieu polyvalent de 22 ans, et Ben Ahmed Kohili, attaquant international U23 de 20 ans, sont deux jeunes talents issus du Paradou AC, chacun engagé pour cinq ans.



Siriman Konaté, buteur algéro-malien de 22 ans, complète ces recrutements. Après avoir marqué 22 buts avec l’US Chaouia en Ligue 2, il a signé pour quatre ans, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs. Ces nouvelles recrues visent à renforcer l’effectif du MCA.

Siriman Konaté, le buteur tant attendu !

Siriman Konaté, avec ses 22 buts en Ligue 2, s’impose comme un atout majeur pour l’attaque du Mouloudia d’Alger.



Sa capacité à trouver le chemin des filets pourrait transformer la dynamique offensive du club. Doté d’une double nationalité algéro-malienne, Konaté apporte une richesse culturelle et une polyvalence qui pourraient s’avérer précieuses sur le terrain.

Son contrat de quatre ans avec le MCA témoigne de la confiance du club en son potentiel. L’arrivée de Konaté symbolise un investissement stratégique pour l’avenir, visant à renforcer la compétitivité du Mouloudia d’Alger sur la scène nationale et internationale.