Six autres pays souhaite adhérer aux BRICS auprès de l’Algérie

L’organisation des BRICS, menée par la Chine et la Russie, envisage désormais d’accueillir de nouveaux membres dans son cercle. L’ambition de ces deux puissances est de mettre fin au déséquilibre actuel qui caractérise les relations internationales. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a récemment confirmé que six pays ont posé leur candidature pour rejoindre l’organisation, parmi lesquels figurent l’Algérie, mais aussi l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, l’Egypte, l’Argentine, le Mexique et le Nigéria.

Les candidats officiels et les intéressés

Certains pays ont déjà franchi le pas en déposant officiellement leur demande d’adhésion, notamment l’Algérie, l’Argentine et l’Iran. D’autres nations, telles que l’Arabie saoudite, l’Egypte et la Turquie, ont également exprimé leur intérêt pour rejoindre les rangs de cette alliance économique et politique, bien qu’elles n’aient pas encore soumis de demandes officielles en ce sens. Les BRICS devraient, selon la ministre sud-africaine, définir de nouveaux critères d’adhésion et statuer sur l’admission des nouveaux membres éligibles d’ici fin 2023.

Les enjeux de l’adhésion à l’alliance des BRICS

L’adhésion de ces pays aux BRICS représente une opportunité économique et politique considérable. Le bloc est composé actuellement du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l’Inde et de l’Afrique du Sud. L’intégration de nouveaux États membres permettrait non seulement d’étendre leur influence au niveau mondial, mais aussi d’accroître leur légitimité et leur poids dans les mécanismes de gouvernance internationale.

Perspective économique

D’un point de vue économique, rejoindre les BRICS signifie profiter de leurs ressources financières importantes et bénéficier de coopération économique renforcée. Pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune, son pays satisfait en grande partie aux conditions économiques requises pour intégrer cette alliance, ce qui pourrait ouvrir la voie à un développement soutenu et à une diversification des sources de revenus pour l’Algérie.

Mise en commun des ressources : Les pays membres des BRICS peuvent mutualiser leurs investissements et s'entraider financièrement.

Coopération économique : Les partenariats stratégiques entre les pays membres peuvent favoriser la croissance économique et la création d'emplois.

Diversification des sources de revenus : L'adhésion aux BRICS permettrait à l'Algérie de diversifier ses exportations et de soutenir son économie.

Perspective politique

Sur le plan politique et diplomatique, l’intégration aux BRICS offrirait également plusieurs avantages. Les pays membres peuvent ainsi renforcer leur positionnement sur la scène internationale et participer activement aux décisions qui engagent l’avenir du monde. En outre, l’adhésion au Brics mettrait l’Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l’abri des influences extérieures et lui permettrait de jouer un rôle plus important dans les relations internationales.

Renforcement du poids politique : Les BRICS représentent aujourd'hui une force politique majeure sur la scène mondiale.

Influence sur les décisions internationales : Les pays membres participent activement aux négociations et aux mécanismes de gouvernance globale.

Protection contre les ingérences : L'adhésion au groupe des BRICS offre une protection contre les pressions politiques et les ingérences étrangères.

L’élargissement potentiel de l’alliance des BRICS marque un tournant dans l’évolution du système international. Le monde multipolaire émerge progressivement, avec une redistribution des pouvoirs en faveur des pays émergents et en développement. L’intégration de l’Algérie et des autres pays candidats dans cette alliance économique et politique pourrait ainsi contribuer à renforcer l’équilibre mondial et à construire un avenir plus stable et prospère pour tous.

