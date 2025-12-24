Skhiri fait vibrer les filets pour les Aigles de Carthage dès la 10e minute contre l’Ouganda

La Tunisie prend les devants dans le match du Groupe C de la CAN 2025 contre l’Ouganda, grâce à un but précoce d’Elyes Skhiri à la 10ᵉ minute.

La rencontre, qui se déroule au Stade Prince Moulay Abdellah, s’annonce intense alors que l’Ouganda cherche à réagir rapidement. Un match ouvert et palpitant en perspective.

Elyes Skhiri, l’artisan du début de match

Le Groupe C de la CAN 2025 a été le théâtre d’un début de match électrisant entre la Tunisie et l’Ouganda.


Dès la 10ᵉ minute, Elyes Skhiri s’est illustré en marquant le premier but de la partie, propulsant les Aigles de Carthage en tête.


Cette réalisation précoce a ouvert la voie à un match intense au Stade Prince Moulay Abdellah. L’Ouganda, désormais en position de chasseur, est contraint de réagir rapidement pour tenter de renverser la situation.

La réaction ougandaise attendue

Face à ce coup dur, l’équipe ougandaise est mise à l’épreuve. Leur stratégie doit s’adapter pour contrer l’avantage tunisien. La pression est sur leurs épaules, mais leur détermination reste intacte.


Le match promet d’être palpitant. L’intensité monte d’un cran alors que l’Ouganda cherche à égaliser. Les spectateurs peuvent s’attendre à une rencontre ouverte et pleine de rebondissements.

Le Stade Prince Moulay Abdellah, théâtre d’une rencontre palpitante

Le Stade Prince Moulay Abdellah vibre sous l’intensité de ce match crucial. Les gradins sont remplis à ras bord, chaque action est accueillie par des acclamations ou des soupirs collectifs.


Ce lieu emblématique du football africain est le témoin d’un duel acharné entre deux équipes déterminées.

Cette rencontre revêt une importance capitale pour la Tunisie et l’Ouganda. En jeu, une place de choix dans le Groupe C de la CAN 2025. Le suspense est à son comble, chaque minute peut faire basculer le destin de ces deux nations footballistiques.

