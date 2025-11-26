Skikda et Valence bientôt reliées par une ligne maritime, un nouveau chapitre s’ouvre en 2026

Dès janvier 2026, une nouvelle ligne maritime commerciale hebdomadaire reliera le port de Skikda en Algérie à celui de Valence en Espagne.

Fruit d’une collaboration entre l’entreprise portuaire de Skikda et la société de transport maritime espagnole Marguisa, cette initiative vise à renforcer la position stratégique de Skikda en Méditerranée tout en élargissant les activités commerciales de l’Algérie.

Cette décision a été prise lors d’une réunion entre l’entreprise portuaire de Skikda et la société de transport maritime espagnole Marguisa, représentante de la multinationale HMM.

La collaboration entre Skikda et Marguisa est une excellente nouvelle pour le commerce algérien. Une liaison régulière permettra d’optimiser le flux de marchandises et de renforcer nos relations avec l’Espagne. Rachid, 38 ans, responsable logistique

Cette nouvelle ligne régulière de transport de conteneurs renforcera le rôle de Skikda comme « axe logistique stratégique en Méditerranée ». Elle permettra également d’élargir les activités commerciales de l’Algérie, suite au succès des voyages d’essai effectués par la société espagnole au port de Skikda.

Objectifs de cette initiative

L’objectif principal de cette ligne maritime est de renforcer la position stratégique de Skikda en Méditerranée.

En effet, l’établissement d’une liaison régulière de transport de conteneurs entre Skikda et Valence contribuera à faire de ce port algérien un axe logistique majeur dans la région.

Les essais effectués par Marguisa au port de Skikda ont démontré l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement des navires, ainsi que la disponibilité de moyens humains et logistiques modernes. Ces facteurs confirment le potentiel de Skikda à devenir un hub logistique central en Méditerranée.

Skikda, futur portail logistique central en Méditerranée !

L’extension du terminal à conteneurs est actuellement en cours au port de Skikda. Cette expansion augmentera significativement la capacité du port, permettant ainsi d’accueillir un volume plus important de marchandises.

Voir le port de Skikda devenir un hub central est motivant pour notre équipe. L’expansion des installations et la régularité des lignes vont booster le commerce et créer de nouvelles opportunités pour tous. Imane, 31 ans, opératrice portuaire

Deux porte-conteneurs seront déployés pour assurer le transport des marchandises sur cette ligne régulière, garantissant une liaison directe et rapide entre les ports méditerranéens. Grâce à ces initiatives, le port de Skikda est en passe de devenir un portail logistique central dans la région méditerranéenne.