Skytrax 2025 : Air Algérie parmi les meilleures compagnies aériennes ? Découvrez le classement complet

L’année 2025 marque un tournant dans l’industrie aéronautique avec la publication du classement Skytrax, référence mondiale en matière de qualité des compagnies aériennes. Parmi les surprises de cette édition, Air Algérie se distingue et attire l’attention. Comment se positionne-t-elle face aux géants du secteur ? Quels sont les critères qui lui ont permis d’intégrer ce prestigieux classement ?

Cet article vous dévoile le classement complet et analyse la performance d’Air Algérie. Préparez-vous à embarquer pour un voyage au cœur de l’excellence aéronautique.

Le classement Skytrax 2025 : les leaders mondiaux

Le Salon International de l’Aéronautique du Bourget a été le théâtre de la révélation du classement Skytrax 2025, un événement annuel qui évalue la performance des compagnies aériennes à l’échelle mondiale. Qatar Airways a conservé sa position de leader pour la deuxième année consécutive, suivie de près par Singapore Airlines et Cathay Pacific. Emirates, bien que toujours dans le top 4, a cédé sa place sur le podium.

Les compagnies asiatiques ANA All Nippon Airways et Japan Airlines ont également confirmé leur suprématie en se classant respectivement cinquième et sixième. Air France, quant à elle, a gravi une marche pour atteindre la huitième place.

La performance des compagnies aériennes africaines dans le classement Skytrax 2025

En Afrique, Ethiopian Airlines continue de dominer en se positionnant à la 36e place mondiale, remportant ainsi pour la huitième fois consécutive le titre de meilleure compagnie africaine. Elle est suivie par RwandAir (64e), Egyptair (68e) et Royal Air Maroc (70e), cette dernière ayant chuté de 15 places par rapport à l’année précédente. Cependant, l’absence d’Air Algérie du top 100 mondial reste préoccupante.

Cette situation met en lumière les défis auxquels la compagnie algérienne est confrontée en termes de qualité de service, de sécurité et d’infrastructures aéroportuaires. Malgré ses ambitions de développement, Air Algérie doit encore travailler dur pour atteindre les standards internationaux.

Les défis à relever pour Air Algérie

Malgré des investissements récents dans sa flotte, Air Algérie peine à se hisser au niveau des standards internationaux. Les infrastructures aéroportuaires vieillissantes en Algérie pèsent lourdement sur la notation globale de la compagnie. Pour figurer parmi les 100 meilleures compagnies aériennes du monde, Air Algérie doit entreprendre des transformations majeures.

Cela implique une amélioration significative de la qualité de service, un renforcement de la sécurité et une modernisation des infrastructures aéroportuaires. La compagnie pourrait s’inspirer de transporteurs africains tels que RwandAir ou Egyptair qui ont réussi à améliorer leur positionnement grâce à une stratégie axée sur la qualité de service.