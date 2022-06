Riyad Mahrez et Islam Slimani marquent leur présence au festival de Marrakech au Maroc. Une situation qui n’est pas sans effet pour les supporters algériens.

En effet, ces derniers sont dans la colère après le comportement de ces deux stars de l’Équipe Nationale algérienne.

Slimani et Ryad Mahrez manquent à leur devoir national

En effet, les internautes algériens sont en colère après la constatation du buteur de l’équipe nationale et le capitaine des fennecs au Maroc.

Les deux joueurs algériens sont présents pour le festival de Marrakech, un grand et spécial évènement animé par Jamel Debbouze surtout pour cette année.

En effet, l’événement marque son dixième anniversaire pour cette année. Une grande manifestation spéciale enroulée de comédie est prévue pour plaire à de nombreux touristes et de célébrités. Et parmi ces célébrités, Ryad Mahrez et son coéquipier Islam Slimani n’en font pas une exception.

Des photos vues sur la toile ont allumé la colère des supporters des fennecs. Une situation qui a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Jamel Debbouze, le comédien animateur de l’événement est pris de vive critique et d’attaques personnelles sur les réseaux sociaux. Les supporters accusent ce dernier de mettre des bâtons dans les roues de l’équipe algérienne pour le match de barrage de la coupe du monde 2022.

Une colère non digérée pour les supporters

Une goutte de trop pour les supporters des fennecs après la vue des photos des deux joueurs au Maroc. Les critiques et les attaques personnelles en tout genre ne cessent de s’abattre sur la plupart des joueurs plus particulièrement sur Ryiad Mahrez.

En effet, l’homme fort du Manchester City et le capitaine de l’équipe nationale de l’Algérie a déclaré forfait pour la coupe du monde 2022. Une situation que les internautes considèrent comme un manque de motivation de la part du capitaine d’apporter main forte aux fennecs.

Selon les supporters, Ryiad Mahrez cherche à se justifier avec sa blessure alors qu’il part couler en douce au Marrakech avec sa famille.

En effet, au lieu de venir en aide à l’équipe nationale algérienne pour le match de barrage contre l’Ouganda et la Tanzanie, Riyad Mahrez a décidé de partir en vacances avec ses amis et sa famille. Une situation qui n’a pas plu aux supporters indignés de son comportement.