Slimani se confie sur son départ du CRB, sa relation avec Belmadi et son expérience en équipe d’Algérie

Dans cet article, nous allons explorer les confidences de Slimani sur son départ du CRB, sa relation avec Belmadi et son expérience en équipe d’Algérie. L’attaquant algérien, connu pour sa franchise et son engagement, se livre sans détour sur ces sujets qui ont marqué sa carrière. Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement curieux d’en savoir plus sur le parcours de ce joueur emblématique, restez avec nous pour découvrir ses révélations. Cet article promet une plongée fascinante dans l’univers du football algérien à travers le regard de Slimani.

Islam Slimani explique son départ du CR Bélouizdad et son retour en Belgique

L’attaquant algérien Islam Slimani a récemment évoqué les raisons de son départ du CR Bélouizdad, après une expérience de six mois seulement. Faute d’offres attrayantes en Europe et dans le Golfe, il avait rejoint le club algérien avant de faire un retour inattendu en Belgique pour jouer à Wasterlo sous forme de prêt. Selon ses déclarations, ce mouvement était motivé par la nécessité de régler des affaires personnelles. Les responsables du CRB ont compris sa situation et lui ont accordé un bon de sortie temporaire.

Les relations de Slimani avec Belmadi et l’équipe nationale algérienne

Islam Slimani a également abordé sa relation avec Djamel Belmadi, ancien sélectionneur national, et son désir de revenir en équipe d’Algérie malgré son âge. Il a exprimé son incertitude quant au départ de Belmadi, soulignant l’importance de ses réalisations pour l’équipe. Par ailleurs, il a montré son soutien à Vladimir Petkovic, actuel sélectionneur, bien qu’il n’ait jamais été convoqué par ce dernier. Malgré une baisse notable de son niveau de jeu, Slimani, qui aura 37 ans en juin, reste optimiste quant à un retour en sélection.

Les ambitions de Slimani et son message à Rayan Cherki

Islam Slimani, malgré une baisse de performance, reste déterminé à relever de nouveaux défis. Il a exprimé son désir de continuer à contribuer à l’équipe nationale algérienne, affirmant qu’il se sent toujours capable d’apporter quelque chose. Par ailleurs, il a adressé un message fort à Rayan Cherki, jeune joueur franco-algérien qui hésite entre les deux sélections. Selon Slimani, le choix de la sélection nationale est une question d’identité : « soit on est Algérien, soit on ne l’est pas », a-t-il déclaré, soulignant ainsi l’importance de l’engagement envers son pays d’origine.