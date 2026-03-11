Smala AwarDz 2026, l’Algérie dévoile ses talents : une célébration de l’excellence qui fait vibrer le pays

Célébrant l’excellence algérienne à travers le monde, les Smala AwarDz reviennent pour une nouvelle édition en 2026.

Cette cérémonie, qui se tiendra au théâtre des Folies Bergère à Paris, mettra en lumière des talents dans divers domaines, de l’histoire à l’entrepreneuriat. Avec un rôle central accordé au public dans le processus de vote, cet événement promet d’être un moment de rencontre et de fierté collective.

Smala AwarDz 2026 : une célébration de l’excellence algérienne

Les Smala AwarDz sont bien plus qu’une simple remise de prix. Ils incarnent un rendez-vous annuel qui célèbre l’excellence algérienne, en mettant à l’honneur les talents qui contribuent à faire rayonner la culture et le patrimoine algériens.

Ces talents sont reconnus non seulement en Algérie, mais aussi en France et à l’international, illustrant ainsi la richesse et la diversité de la communauté algérienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeLien (@lelienofficiel)



Ces prix visent à être un moment de rencontre, de reconnaissance et de fierté collective. Ils offrent une plateforme pour célébrer ceux qui, par leur créativité et leur engagement, participent à l’histoire collective algérienne.

L’édition 2026 promet d’être un événement mémorable, soulignant une fois de plus l’importance de valoriser et de reconnaître l’excellence algérienne.

Les nominés de l’édition 2026 des Smala AwarDz

Pour cette édition 2026, les Smala AwarDz ont dévoilé une sélection variée de nominés, reflétant la richesse et la diversité de la communauté algérienne.

Les domaines représentés sont nombreux : histoire, cinéma, lettres, sport, arts culinaires, restauration, musique, sciences et technologies, santé, humour et entrepreneuriat.

Chaque catégorie met en lumière des talents qui contribuent à leur manière à faire vivre et rayonner la culture et le patrimoine algériens.

Le public jouera un rôle central dans cette édition, avec la possibilité de voter pour ses favoris. Ces votes compteront pour 50% de la note finale, offrant ainsi à chacun la chance de soutenir les projets et les personnalités qui l’inspirent le plus.

Un événement à ne pas manquer

La cérémonie des Smala AwarDz 2026 se tiendra le 27 avril 2026 au théâtre des Folies Bergère, situé en plein cœur de Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Smala Media (@smala.dz)



Plus de 1 600 invités sont attendus pour cette soirée exceptionnelle qui promet d’être riche en émotions et en découvertes.

Les billets sont déjà disponibles sur le site officiel des Folies Bergère. C’est une occasion unique de célébrer et de faire rayonner la Smala à travers le monde. Ne manquez pas cet événement incontournable !