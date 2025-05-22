Sokon Algérie : L’ambitieux projet automobile prend enfin son envol en 2025

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître une révolution majeure. Sokon Algérie, un projet ambitieux qui a fait couler beaucoup d’encre, est enfin prêt à prendre son envol. Après des années de préparation et d’anticipation, 2025 marque le début d’une nouvelle ère pour l’automobile en Algérie. Cet article vous plongera dans les détails de ce projet prometteur, ses objectifs et les retombées attendues pour l’économie nationale.

Restez avec nous pour découvrir comment Sokon Algérie compte redéfinir le paysage automobile du pays.

Sokon, une nouvelle ère pour l’industrie automobile algérienne

La firme chinoise Sokon, spécialisée dans la production de véhicules utilitaires légers, prévoit d’implanter une usine de fabrication en Algérie, plus précisément à Zana El Beïda, dans la wilaya de Batna. Cette initiative, annoncée par le wali de Batna, Mohamed Ben Malek, devrait stimuler l’industrie locale et contribuer au développement économique de la région.

Les premiers véhicules sont attendus sur les chaînes de montage d’ici fin 2025. Ce projet ambitieux, qui vise à renforcer le secteur automobile national, positionne Sokon comme le premier constructeur à investir dans la production de véhicules utilitaires de petit tonnage en Algérie.

Un projet prometteur pour l’emploi et le transfert technologique

Le projet de Sokon en Algérie est une véritable aubaine pour l’emploi local. En effet, l’usine devrait créer 450 emplois dans sa première phase, avec une prévision d’atteindre 1300 postes lors des phases ultérieures du projet. Au-delà de l’aspect emploi, l’objectif final de ce projet est d’assurer un transfert technologique et une intégration locale en constante évolution.

La première phase du projet consistera en l’assemblage en kits SKD avant d’évoluer vers la production en CKD. Les responsables de Sokon Algérie ont souligné leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour garantir le succès de cette initiative.

Les phases du projet et l’accompagnement administratif

Le projet de Sokon Algérie se déroulera en deux étapes majeures. La première phase consistera en l’assemblage de véhicules à partir de kits SKD, une méthode qui permettra d’initier le processus de production. Par la suite, l’usine évoluera vers la production en CKD, une approche plus complexe nécessitant un niveau d’intégration locale plus élevé.

Le wali de Batna, Mohamed Ben Malek, a promis un soutien administratif complet pour assurer le succès de cette initiative. Cet accompagnement sera crucial pour surmonter les défis bureaucratiques potentiels et faciliter le bon déroulement du projet. Il s’agit d’un engagement fort qui témoigne de la volonté des autorités locales de soutenir l’industrie automobile nationale.