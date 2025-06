Solidarité en musique : un événement 100% algérien en France pour aider les enfants de Gaza

La musique a toujours été un vecteur puissant de solidarité et d’humanité. C’est dans cet esprit que des artistes algériens résidant en France ont décidé d’organiser un événement musical unique pour soutenir les enfants de Gaza. Un concert 100% algérien, qui promet d’être riche en émotions et en partage. L’objectif ? Utiliser le pouvoir de la musique pour sensibiliser le public à la cause des enfants de Gaza et collecter des fonds pour leur venir en aide.

Préparez-vous à découvrir comment ces artistes comptent transformer leurs notes en gestes de solidarité.

Un concert solidaire pour les enfants de Gaza à l’Île-Saint-Denis

Le 20 juin, le Stade Robert César à L’Île-Saint-Denis accueillera un événement musical exceptionnel : un concert caritatif dédié aux enfants de Gaza. Organisé par Évora, une entreprise d’événementiel, et soutenu par la Ville de l’Île-Saint-Denis, ce concert est une réponse forte à l’indifférence de la communauté internationale face à la crise à Gaza.

Cette initiative, portée par la diaspora algérienne, témoigne de son engagement historique envers la cause palestinienne. Le président d’Évora, Mr BENLOULOU, souligne que cet événement est ancré dans les valeurs de résistance et de solidarité du peuple algérien.

Une mobilisation algérienne pour une cause universelle

Mr BENLOULOU, à la tête d’Évora, a exprimé son profond attachement à cette cause, soulignant que l’organisation de ce concert est le reflet de l’identité algérienne. Il insiste sur le caractère entièrement algérien de l’événement, soutenu par Mohamed GNABALY, maire de L’Île-Saint-Denis, et mettant en scène exclusivement des artistes algériens.

Cette initiative est un témoignage poignant de la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien, une solidarité qui s’est forgée au fil d’une histoire commune de lutte contre le colonialisme. Ce concert est plus qu’un simple événement culturel, c’est un acte humanitaire qui rend hommage à la résistance et à la dignité du peuple palestinien.

Un programme riche pour une cause noble

Le concert du 20 juin promet une soirée mémorable avec une pléiade d’artistes algériens engagés, dont Moh Milano, Lyna Mahyem, Eye’s Berg, Adlene, Miassi, Fadela, Babylone, Jam et Timoh, Akram Mag, Hamidou, Cheb Abbes, DJ Sem, DJ Kim, Massi, Troupe Telleli, et bien d’autres. Mais l’événement ne se limite pas à la musique.

Les visiteurs pourront également profiter de stands de restauration, d’une vente de t-shirts solidaires et participer à une grande tombola caritative. L’ensemble des bénéfices sera reversé aux enfants de Gaza. Pour participer à cet événement solidaire, les billets sont disponibles sur my.weezevent.com/les-enfants-de-gaza-1. Une soirée qui s’annonce riche en émotions et en solidarité.