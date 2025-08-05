Solidarité Maroc-Palestine : Révélations de la ministre palestinienne sur l’assistance humanitaire marocaine à Gaza

La solidarité entre le Maroc et la Palestine est un sujet qui suscite toujours beaucoup d’intérêt. Récemment, des révélations de la ministre palestinienne ont mis en lumière l’assistance humanitaire marocaine à Gaza. Cet article se propose d’explorer ces déclarations et de comprendre comment le Maroc contribue à soutenir les Palestiniens dans cette région en crise. Nous analyserons également les implications politiques et sociales de cette aide.

Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette solidarité exemplaire entre deux nations.

Le Maroc apporte une aide humanitaire et médicale d’urgence à Gaza

En réponse aux besoins urgents en nourriture et en médicaments du peuple palestinien, le Roi Mohammed VI du Maroc a ordonné l’envoi d’une aide humanitaire et médicale à la bande de Gaza. Cette initiative, saluée par la ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad, témoigne de la solidarité constante du Maroc avec la cause palestinienne.

La situation à Gaza reste précaire, notamment pour les enfants touchés par la famine. L’aide marocaine vise donc à combler ces besoins essentiels, tout en soutenant la résilience des Palestiniens face à des conditions de vie difficiles.

Les commentaires de la ministre palestinienne du Développement social

Samah Hamad, ministre palestinienne du Développement social, a exprimé sa gratitude envers le Roi Mohammed VI pour cette aide humanitaire vitale. Elle a souligné l’importance cruciale de cette initiative qui démontre la solidarité inébranlable et le soutien constant du Maroc à la cause palestinienne. Mme Hamad a également évoqué les conditions de vie ardues à Gaza, particulièrement pour les enfants victimes de famine.

L’aide marocaine, selon elle, contribuera significativement à répondre à leurs besoins en nourriture et en médicaments. Elle a aussi salué les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la mise en œuvre de projets sociaux pour soutenir les plus vulnérables.

Le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le partenariat avec le ministère palestinien du Développement social

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif joue un rôle crucial dans la mise en place de projets sociaux pour soutenir les Maqdessis et les groupes vulnérables. En outre, un accord de collaboration a été signé avec le ministère palestinien du Développement social pour prendre soin des enfants orphelins et amputés, victimes de l’agression à Gaza.

Ce partenariat vise non seulement à fournir une aide matérielle, mais aussi à offrir un soutien psychologique indispensable à ces jeunes victimes. Ces initiatives témoignent de l’engagement continu du Maroc, sous la direction du Roi Mohammed VI, à soutenir la cause palestinienne et à renforcer la résilience de son peuple.