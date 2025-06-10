Sommet de Nice : le Monarque défend fermement la souveraineté maritime, un pas vers une coopération Sud-Sud renforcée

Lors du récent Sommet de Nice, le Monarque a pris une position ferme en faveur de la souveraineté maritime, soulignant l’importance stratégique des océans pour les nations du Sud. Cette prise de position pourrait marquer un tournant dans les relations Sud-Sud, avec une coopération renforcée sur les questions maritimes. Cet article explore les implications de cette déclaration et examine comment elle pourrait façonner l’avenir de la coopération internationale.

Restez avec nous pour découvrir les enjeux et les perspectives de cette nouvelle dynamique.

Le roi Mohammed VI soutient l’engagement de Macron pour les océans lors du sommet « L’Afrique pour l’Océan »

Lors du sommet « L’Afrique pour l’Océan » co-présidé par la Princesse Lalla Hasnaa, représentante du Roi Mohammed VI, et le président français Emmanuel Macron à Nice, le souverain marocain a adressé un message fort aux participants. Il a salué l’engagement personnel de Macron en faveur des océans, soulignant son alignement avec les aspirations actuelles de l’Afrique pour déterminer son destin maritime.

Le roi a également exprimé sa gratitude envers les dirigeants africains et autres personnalités de haut rang présentes au sommet, consacré à la protection de notre littoral commun de plus de 30 000 kilomètres.

Les trois axes stratégiques du roi pour le rôle maritime africain

Le Roi Mohammed VI a proposé une révision stratégique du rôle maritime africain, centrée sur trois axes principaux : la croissance bleue, une coopération Sud-Sud renforcée et l’intégration régionale autour des espaces océaniques. La croissance bleue vise à structurer et interconnecter divers secteurs tels que l’aquaculture durable, les énergies renouvelables offshore, les industries portuaires, les biotechnologies marines et le tourisme littoral responsable.

Une coopération Sud-Sud renforcée et une intégration régionale permettraient d’optimiser les chaînes de valeur maritimes, de sécuriser les routes commerciales et de capter une part plus équitable de la richesse océanique mondiale. Ces axes stratégiques sont conçus pour exploiter au mieux les ressources maritimes africaines tout en assurant leur protection.

Les projets maritimes structurants du Maroc pour une souveraineté renforcée

Dans le cadre de sa stratégie nationale, le Maroc a lancé plusieurs projets d’envergure visant à remodeler son paysage portuaire. Parmi ces initiatives figurent le grand port à conteneurs de Tanger Med et les futurs ports de Nador West-Med et de Dakhla Atlantique. Ces infrastructures s’appuieront sur un vaste écosystème logistique et industriel.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a initié l’Initiative des États Africains Atlantiques, visant à faire de la façade atlantique une zone de dialogue stratégique, de sécurité collective et d’intégration économique. Cette vision souligne l’importance de l’océan comme espace de paix, de stabilité et de développement.