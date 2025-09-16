Sommet d’urgence à Doha : les leaders arabes et islamiques unissent leurs forces face à l’offensive sioniste

Face à une situation géopolitique de plus en plus tendue au Moyen-Orient, un sommet d’urgence se tient à Doha. Les leaders arabes et islamiques se rassemblent pour faire front commun face à l’offensive sioniste. Cette rencontre inédite, qui réunit des figures politiques majeures de la région, témoigne de l’urgence de la situation et de la volonté commune de trouver une solution pacifique.

Dans cet article, nous analyserons les enjeux de ce sommet, les différentes positions des acteurs impliqués et les possibles répercussions sur le paysage politique régional et international. Restez connectés pour comprendre les tenants et aboutissants de cette crise majeure.

Sommet extraordinaire à Doha : unité arabe et islamique face aux agressions

Un sommet extraordinaire a rassemblé lundi les dirigeants des pays arabes et islamiques à Doha. L’objectif principal de cette réunion était de présenter un front uni face à ce qu’ils ont qualifié d’agression sioniste » contre le Qatar, considérée comme une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

Le communiqué final du sommet appelle à la fin de l’occupation en Palestine et à la création d’un État palestinien indépendant avec El Qods-Est comme capitale.

Son Altesse l'Émir inaugure les travaux du Sommet arabo-islamique extraordinaire, tenue ce jour à Doha, en présence de Leurs Majestés, Altesses et Excellences, chefs d'État et chefs de délégations des pays arabes et islamiques

Les dirigeants ont également exprimé leur solidarité totale avec le Qatar, soutenant toutes les mesures prises par l’État pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens.

Appel à l’unité contre l’agression sioniste : le communiqué final

Le communiqué final du sommet a souligné la solidarité inébranlable avec le Qatar, condamnant fermement l’agression sioniste. Les dirigeants ont dénoncé les tentatives de déplacement forcé et de nettoyage ethnique, qualifiées de crimes contre l’humanité. Ils ont également appelé à la fin de l’occupation en Palestine, insistant sur la nécessité d’un État palestinien indépendant avec El Qods-Est comme capitale.

Le document a mis en garde contre les tentatives sionistes de créer un nouvel ordre de fait accompli dans la région, sapant ainsi les efforts de médiation. Il a conclu en affirmant que toute attaque contre le Qatar est une attaque contre l’ensemble du monde arabe et islamique.

Le rôle du Qatar dans la médiation et l’appel au Conseil de sécurité de l’ONU

Les dirigeants arabes et islamiques ont salué le rôle central du Qatar dans les efforts de médiation pour résoudre le conflit. Ils ont également approuvé la « Déclaration de New York » adoptée à l’ONU, soulignant l’importance d’une solution à deux États.

En outre, ils ont exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à établir un calendrier contraignant pour mettre fin à l’occupation, afin de garantir une solution juste et durable au conflit. Cette démarche témoigne de leur engagement à soutenir le Qatar et à œuvrer pour la paix et la stabilité régionales et internationales.