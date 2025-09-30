Sommet Ooredoo IA : une révolution technologique imminente pour booster l’IA en Tunisie

L’avenir de l’intelligence artificielle (IA) en Tunisie s’annonce prometteur. Le Sommet Ooredoo IA, un événement majeur dans le domaine technologique, se prépare à dévoiler des innovations révolutionnaires qui pourraient propulser le pays à la pointe de cette discipline.

Cette rencontre, qui rassemble les esprits les plus brillants du secteur, est une occasion unique d’explorer les dernières avancées et de discuter des perspectives d’avenir. Préparez-vous à plonger au cœur de l’IA, à découvrir son potentiel et à comprendre comment elle pourrait transformer la Tunisie. Restez connectés pour en savoir plus sur ce sommet incontournable.

Ooredoo IA Summit : un pas de géant pour l’IA en Tunisie

Le sommet Ooredoo IA, organisé par Ooredoo Tunisie, a marqué un tournant majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’innovation. Cet événement d’envergure a non seulement mis en lumière les progrès de l’IA, mais s’est également démarqué par son animation unique, assurée conjointement par Beya, une présentatrice entièrement conçue par l’IA.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fares Khiari (@khiari.fares)



Cette initiative démontre comment l’IA peut transformer radicalement les interactions et le contenu. Avec la participation de personnalités de premier plan telles que Sofiene Hemissi, Ministre des Télécommunications et des Technologies, et Mansour el Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, ce sommet illustre l’importance croissante de l’IA dans le développement économique et technologique de la Tunisie.

La vision des acteurs clés sur l’IA

Sofiene Hemissi, Mansour el Khater et Aziz Fakhroo Othmane ont tous souligné l’importance cruciale de l’IA pour la croissance économique et le développement. Selon eux, l’IA est désormais un élément incontournable de l’économie numérique. « Notre but est de connecter les citoyens et les communautés pour leur permettre de prospérer dans un monde en constante évolution », a déclaré le CEO d’Ooredoo, qui compte 160 millions d’abonnés à travers le monde.

Il a également révélé que l’entreprise a investi un demi-milliard de dollars au cours des quatre dernières années pour développer l’infrastructure 4G et 5G et renforcer la connectivité en Tunisie. L’IA est indissociable de l’économie numérique, comme en témoigne la croissance de 1% aux États-Unis grâce aux investissements dans l’IA.

Les ambitions d’Ooredoo pour l’IA en Tunisie et au-delà

Ooredoo s’engage à promouvoir l’IA dans divers secteurs vitaux et économiques en Tunisie, soutenant ainsi la stratégie nationale du gouvernement en matière d’IA. L’entreprise vise à renforcer la position de la Tunisie en tant que leader technologique régional.

Pour ce faire, Ooredoo a investi massivement dans le développement de l’infrastructure 4G et 5G, essentielle pour une connectivité optimale. Ces efforts démontrent l’engagement de l’entreprise à accompagner la transformation numérique de la Tunisie, tout en soulignant le rôle crucial de l’IA dans l’économie numérique. En fin de compte, ces initiatives visent à favoriser la prospérité des citoyens et des communautés dans un monde en constante évolution.