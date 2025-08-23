Sonacom : L’ambition d’une automobile entièrement algérienne prend forme pour 2025

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître une révolution majeure. Sonacom, un acteur clé du secteur, se prépare à lancer la première voiture entièrement conçue et fabriquée en Algérie. Cette initiative ambitieuse, qui vise à renforcer l’indépendance technologique du pays, pourrait bien changer la donne dans le paysage automobile national et même au-delà. Alors que nous sommes en 2025, découvrez comment cette ambition prend forme et ce qu’elle signifie pour l’avenir de l’automobile en Algérie.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette aventure industrielle inédite.

L’Algérie vise une industrie automobile autonome avec le projet Sonacom

En quête de souveraineté industrielle, l’Algérie se tourne vers la création d’une voiture 100% algérienne, potentiellement baptisée Sonacom. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’expertise des grandes marques automobiles internationales et mobilise ses ingénieurs expatriés. Ce projet, qui symbolise l’âge d’or de l’industrie mécanique algérienne, est au cœur de la nouvelle stratégie industrielle du pays, axée sur l’innovation et l’autonomie.

Le ministère de l’Industrie a lancé une campagne nationale pour créer un conseil des expertises, regroupant des spécialistes algériens travaillant dans les plus grands groupes automobiles mondiaux, afin de mettre leurs compétences au service de cette ambition.

La stratégie de développement de la voiture Sonacom

La démarche adoptée par l’Algérie pour la réalisation de la voiture Sonacom est pragmatique. Le premier modèle, potentiellement nommé « Sonacom 1 », serait doté d’une carrosserie et d’une conception entièrement locales, mais équipé d’un moteur importé. Cette première étape servirait de base pour une phase plus ambitieuse : le développement d’un moteur national en collaboration avec les universités et centres de recherche locaux.

Cette approche graduelle rappelle celle de l’Inde et de l’Australie qui ont commencé par produire leurs châssis localement tout en utilisant des moteurs étrangers. Le projet Sonacom revêt une dimension symbolique forte, traduisant la volonté politique de l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations et d’affirmer sa souveraineté économique.

Le potentiel de l’Algérie dans la transition énergétique

L’Algérie, riche en réserves de lithium, essentiel à la production de batteries, a un avantage certain pour s’engager dans la voie de l’électrique. Envisager une première génération de voitures électriques nationales, même avec un taux d’intégration initial limité, serait une avancée stratégique et un signe fort d’adaptation aux changements mondiaux.

À terme, une « voiture Sonacom » pourrait être présentée dans les salons internationaux de l’automobile, aux côtés des leaders de l’industrie mondiale. Plus qu’un simple produit mécanique, elle symboliserait un rêve longtemps attendu, une fierté algérienne et une ambition stratégique : faire de l’Algérie une puissance industrielle régionale capable de transformer ses atouts en moteur de développement et de souveraineté.