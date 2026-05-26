Sonatrach au cœur des discussions à Istanbul sur l’avenir des ressources naturelles

Sonatrach, représentée par son PDG Nour Eddine Daoudi, a marqué sa présence au sommet INRES 2026 à Istanbul, un événement clé axé sur la sécurité énergétique et la coopération mondiale.

Ce rendez-vous, inauguré par le Président Erdogan, souligne l’importance des relations énergétiques entre l’Algérie et la Turquie.

Participation de Sonatrach : un acteur clé à Istanbul

Le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, a marqué de sa présence le sommet d’Istanbul sur les ressources naturelles (INRES 2026), soulignant l’importance de la compagnie sur la scène énergétique mondiale.

🛑 الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك 🇩🇿نور الدين داودي يشارك في فعاليات الطبعة الثانية لقمة إسطنبول 🇹🇷 للموارد الطبيعية (INRES 2026)، والذي أشرف على افتتاحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان#الجزائر #تركيا pic.twitter.com/du8JycT7Gz — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 24, 2026



En tant que principal animateur du premier panel, Daoudi a abordé les stratégies d’investissement dans les hydrocarbures et les ressources minières.

Cette participation illustre non seulement le rôle crucial de Sonatrach à l’international, mais aussi l’excellence des relations entre Sonatrach et les entreprises turques.

Elle reflète également les liens solides entre l’Algérie et la Turquie, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans le secteur énergétique.

Objectif de l’INRES 2026

L’INRES 2026 vise à renforcer la sécurité énergétique mondiale en réunissant des ministres, des investisseurs et des experts pour discuter des défis et opportunités dans le secteur des ressources naturelles.

Cet événement international met l’accent sur l’importance de l’investissement stratégique et de la coopération mondiale pour assurer un approvisionnement énergétique stable et durable.

En facilitant le dialogue entre les principaux acteurs du secteur, l’INRES 2026 encourage l’échange de connaissances et de meilleures pratiques.

Cela permet de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins énergétiques croissants tout en respectant les impératifs environnementaux et économiques.

L’énergie et les ressources naturelles au cœur d’un monde en mutation

Lors de l’ouverture officielle de l’INRES 2026, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l’importance cruciale de l’énergie et des ressources naturelles dans un monde en constante évolution.

Ce thème est particulièrement pertinent aujourd’hui, alors que les défis environnementaux et économiques exigent des solutions innovantes et durables.

Le discours d’Erdogan a mis en lumière la nécessité d’une coopération internationale renforcée pour garantir la sécurité énergétique et promouvoir des investissements responsables.

En rassemblant des leaders mondiaux, l’INRES 2026 se positionne comme une plateforme essentielle pour aborder ces enjeux et façonner l’avenir énergétique global.