Sonatrach – Découverte de six nouveaux champs d’hydrocarbures au premier trimestre 2023

La production algérienne en pétrole et gaz renforcée

Le groupe national pétro-gazier Sonatrach annonce la découverte de six nouveaux champs d’hydrocarbures dans le sud du pays au premier trimestre 2023. Ces découvertes devraient renforcer la production algérienne en pétrole et gaz, avec des débits enregistrés atteignant jusqu’à 5 699 barils/jour d’huile et 170 461 m³/jour de gaz pour certains puits.

Les premières découvertes dans le bassin d’Amguid Messaoud

Les deux premières découvertes ont été réalisées lors du forage des puits BRM-1 et BMD-1 dans le bassin d’Amguid Messaoud, situé dans le sud du pays. Les débits enregistrés lors de ces découvertes sont de 5 699 barils/jour d’huile et 170 461 m³/jour de gaz pour le premier puits, et de 4 856 barils/jour d’huile et 139 212 m³/jour de gaz pour le second puits.

Quatre autres découvertes d’hydrocarbures

Les quatre autres découvertes d’hydrocarbures réalisées par Sonatrach durant le 1er trimestre 2023 concernent également des gisements de pétrole et de gaz situés dans différentes régions du pays. Les détails concernant ces nouvelles découvertes n’ont pas encore été divulgués.

🇩🇿| Depuis le début de l’année, l’#Algérie, via #Sonatrach, a réalisé la découverte de 6 gisements d’hydrocarbures. Ses découvertes viennent renforcer les réserves nationales d’hydrocarbures, ce qui permettra de développer les exportations algériennes de #gaz et de pétrole. pic.twitter.com/jARwwHMcPT — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) April 11, 2023

Un impact positif sur l’économie algérienne

Ces nouvelles découvertes devraient avoir un impact significatif sur l’économie algérienne, en augmentant la production nationale d’hydrocarbures et en renforçant les capacités d’exportation du pays dans ce secteur clé. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a récemment annoncé le lancement de la révision de la plateforme de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur dédiée aux importateurs afin de renforcer son efficacité dans la régulation des importations.

Les perspectives pour l’avenir

Avec ces six découvertes d’hydrocarbures au premier trimestre 2023, Sonatrach confirme sa place parmi les leaders mondiaux de l’industrie pétrolière et gazière. Ces résultats encouragent le groupe à poursuivre ses efforts d’exploration et de développement dans le pays et à l’international.

L’exploitation des nouveaux gisements : Après l’annonce des découvertes, l’étape suivante consistera à exploiter ces nouveaux gisements pour augmenter la production nationale d’hydrocarbures.

La diversification économique : Bien que ces découvertes soient positives pour l'économie algérienne, il est essentiel de continuer à travailler sur la diversification économique du pays afin de réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Le développement des énergies renouvelables : Parallèlement à l'exploitation des ressources en hydrocarbures, il est important pour l'Algérie de continuer à investir dans le développement des énergies renouvelables et de promouvoir leur utilisation au sein du pays.

Les six découvertes d’hydrocarbures réalisées par Sonatrach au premier trimestre 2023 viennent renforcer la position de l’Algérie en tant que producteur majeur de pétrole et de gaz. Ces résultats encourageants incitent le groupe à poursuivre ses efforts d’exploration et de développement et devraient avoir un impact positif sur l’économie algérienne. Néanmoins, il convient de souligner l’importance de la diversification économique et du développement des énergies renouvelables pour assurer un avenir durable à l’Algérie.

