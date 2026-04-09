Sonatrach et la NOC dévoilent une trouvaille majeure de pétrole et de gaz au cœur du bassin de Ghadamès en Libye

Le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière libyenne National Oil Corporation (NOC) ont récemment annoncé une nouvelle découverte d’hydrocarbures dans le bassin de Ghadamès, en Libye.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des activités de coopération énergétique entre l’Algérie et la Libye, renforçant ainsi le rôle central du secteur des hydrocarbures dans l’économie libyenne.

Une découverte majeure d’hydrocarbures au cœur du bassin de Ghadamès

Le groupe Sonatrach et la National Oil Corporation (NOC), compagnie pétrolière libyenne, ont révélé une nouvelle trouvaille d’hydrocarbures dans le bassin de Ghadamès, en Libye.

Cette annonce, faite le mercredi 8 avril, concerne une zone située près de la frontière algérienne. La découverte a été réalisée en partenariat avec une filiale de production et Sonatrach.

Les premiers tests sur le site indiquent une production quotidienne estimée à 13 millions de pieds cubes de gaz et environ 327 barils de condensats.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des activités de coopération énergétique entre l’Algérie et la Libye, deux pays reconnus pour leur potentiel en hydrocarbures.

Résultats prometteurs des premiers tests sur le site

Les premières analyses du site ont révélé une production quotidienne estimée à 13 millions de pieds cubes de gaz et près de 327 barils de condensats.

Ces chiffres témoignent du potentiel significatif de cette nouvelle découverte en termes de ressources énergétiques.

Par ailleurs, le puits d’exploration A1-69/02, situé à 70 km du champ de Wafa, a été foré jusqu’à une profondeur finale de 8 440 pieds.

Cette réalisation technique souligne l’engagement continu des deux pays dans la coopération énergétique.

L’impact de cette opération sur la coopération énergétique entre l’Algérie et la Libye

La NOC et la Sonatrach Petroleum Exploration and Production Corporation Branch Libya (SIPEX) sont les exploitants de la zone contractuelle 95/96 dans le bassin de Ghadamès.

Cette découverte est le fruit du sixième forage réalisé par Sonatrach, sur huit prévus dans le cadre de l’Accord d’Exploration et de Partage de la Production (EPSA) signé en mai 2008 entre NOC et Sonatrach.

Deux autres découvertes ont été faites avec des partenaires internationaux, soulignant l’importance du secteur des hydrocarbures pour l’économie libyenne. Ces avancées renforcent la coopération énergétique entre l’Algérie et la Libye.