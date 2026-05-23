Sonatrach et Oman unissent leurs forces pour un avenir énergétique prometteur

Sonatrach renforce sa présence internationale avec la signature de deux mémorandums d’entente stratégiques avec Petrogas Exploration & Production L.L.C. et Nafun International L.L.C. lors de l’Oman Petroleum & Energy Show 2026.

Ces accords visent à explorer des opportunités de coopération dans l’exploration, l’exploitation et les services pétroliers innovants.

Signature de mémorandums d’entente : un pas vers l’avenir

Le 19 mai 2026, lors de l’Oman Petroleum & Energy Show à Mascate, Sonatrach a signé deux mémorandums d’entente avec Petrogas Exploration & Production L.L.C. et Nafun International L.L.C.

🔴Signature d’un Mémorandum d’Entente entre#SONATRACH et Petrogas Exploration & Production L.L.C 🔳SONATRACH et la société Omanaise Petrogas Exploration & Production LLC ont signé un Mémorandum d’Entente visant à identifier les opportunités de coopération dans le domaine de… pic.twitter.com/zHdVVGSV6U — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) May 20, 2026



En présence de Nour Eddine Daoudi, PDG de Sonatrach, ces accords marquent une étape cruciale pour renforcer les partenariats internationaux de l’entreprise.

Ces collaborations visent à explorer de nouvelles opportunités dans l’exploration des hydrocarbures et les services pétroliers.

Elles illustrent l’engagement de Sonatrach à intégrer des solutions technologiques innovantes et à consolider sa présence mondiale.

Objectifs des accords avec Petrogas et Nafun

Le partenariat avec Petrogas vise à identifier des opportunités de coopération dans l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie.

Petrogas, membre du groupe Mohamed Al Barwani, opère déjà à Oman, en Égypte, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Danemark. Cette collaboration stratégique renforce les liens entre les deux entreprises dans le secteur énergétique.

Quant à l’accord avec Nafun International, il explore des opportunités dans les services pétroliers et gaziers.

L’évaluation de la faisabilité de deux projets pilotes sur les sites de Sonatrach est prévue, mettant en avant l’expertise de Nafun dans les services pétroliers en amont.

Une coopération prometteuse

L’accord avec Petrogas ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en Algérie.

Cette collaboration stratégique vise à renforcer les liens entre Sonatrach et Petrogas, consolidant ainsi leur présence dans le secteur énergétique international. Petrogas, déjà active dans plusieurs pays, apporte son expertise pour soutenir cette initiative.

Parallèlement, le partenariat avec Nafun International se concentre sur l’intégration de solutions technologiques innovantes dans les opérations de Sonatrach.

Les projets pilotes « Jetsweep » et « Conductor Hammering » illustrent cet engagement, mettant en avant l’ambition de Sonatrach de moderniser ses activités et de renforcer ses partenariats internationaux.