Sonatrach : le PDG en pourparlers stratégiques à Milan avec des géants mondiaux de l’industrie

Le PDG de Sonatrach, la plus grande entreprise pétrolière et gazière d’Afrique, est actuellement en pourparlers stratégiques à Milan. Cette rencontre de haut niveau avec des géants mondiaux de l’industrie vise à renforcer les partenariats existants et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Dans un contexte économique mondial en constante évolution, ces discussions pourraient avoir des implications significatives pour l’avenir de Sonatrach et du secteur énergétique dans son ensemble. Restez connecté pour découvrir les détails de ces négociations et leurs possibles retombées.

Sonatrach marque sa présence au salon Gastech 2025 à Milan

Le groupe Sonatrach, sous la houlette de son PDG Rachid Hachichi, a marqué une présence notable au salon Gastech 2025, qui s’est déroulé à Milan du 9 au 12 septembre. Cette participation visait à renforcer les partenariats internationaux et explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur énergétique.

Le salon Gastech, un événement majeur pour l’industrie de l’énergie, a été l’occasion pour M. Hachichi d’enchaîner les réunions avec plusieurs acteurs clés du domaine, dont Chevron, Itochu et OCE. Ces rencontres ont permis d’évaluer les progrès réalisés dans divers projets communs et d’examiner les perspectives de développement des ressources en hydrocarbures.

Des rencontres stratégiques pour Sonatrach au salon Gastech 2025

Lors de ce salon, Rachid Hachichi a tenu des réunions cruciales avec plusieurs entreprises mondiales. Il a notamment discuté avec John Cook, vice-président du développement commercial chez Chevron, sur l’avancement des discussions concernant le développement des ressources en hydrocarbures dans les bassins d’Ahnet et de Berkine.

Par ailleurs, une rencontre avec Makato Enomoto, directeur exécutif du gaz naturel liquéfié chez Itochu, a permis d’échanger sur l’exploitation de navires transportant du GNL. M. Hachichi a également rencontré Ahmed El Houshi, directeur général d’OCE, pour discuter des projets communs en cours et à venir. Enfin, une discussion avec Halfdan Millang, PDG d’ICI Finance, a ouvert la voie à des partenariats potentiels dans le domaine des projets énergétiques à faible émission de carbone.

Visite de Hachichi aux filiales de Sonatrach à Milan et rencontre avec Saipem

Profitant de sa présence à Milan, Rachid Hachichi a effectué une visite aux filiales de Sonatrach dans la ville, notamment « Marie Conseil » et « Transmed ». Il a ainsi pu se familiariser avec leurs activités respectives, centrées sur l’exploitation et la maintenance du système de transport de gaz et l’exploitation commerciale du gaz acheminé

Cette visite a également été marquée par l’installation officielle de Rachid Zerdani en tant qu’administrateur délégué de ces deux filiales. Par ailleurs, le PDG de Sonatrach et son équipe ont visité le siège de Saipem, où ils ont été accueillis par Alessandro Puliti, PDG de l’entreprise.

Ces visites et rencontres institutionnelles s’inscrivent dans la volonté de Sonatrach de consolider ses partenariats internationaux et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.