Sonatrach livre du GPL au Tchad pour la première fois, un tournant énergétique en Afrique

Sonatrach franchit une étape clé avec le chargement inaugural de gaz de pétrole liquéfié à destination du Cameroun, marquant le début d’une collaboration prometteuse avec Gazcom.

Cet accord stratégique, renforcé par un mémorandum d’entente entre l’Algérie et le Tchad, ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur énergétique africain.

Sonatrach et Gazcom : un partenariat stratégique en marche

Le 21 avril 2026, Sonatrach et Gazcom ont signé un accord-cadre marquant le début d’une collaboration prometteuse.

Cet accord permet à Sonatrach de se connecter directement avec un distributeur local dans la région du Sahel, renforçant ainsi sa présence sur le marché africain.

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Cette initiative ouvre la voie à des relations commerciales durables avec d’autres distributeurs locaux en Afrique.

En établissant ce lien stratégique, Sonatrach vise à consolider sa position et à encourager des partenariats fructueux dans le secteur énergétique africain.

Impact du GPL de Sonatrach sur le marché énergétique tchadien

La livraison de GPL par Sonatrach pourrait transformer le marché énergétique tchadien en diversifiant ses sources d’approvisionnement.

Le transport du butane depuis le port de Douala au Cameroun jusqu’au Tchad se fera par voie terrestre, ce qui représente un défi logistique mais aussi une opportunité pour améliorer les infrastructures de transport.

Cette première cargaison marque un tournant pour le Tchad, en réduisant sa dépendance énergétique et en stimulant le développement économique local.

L’initiative pourrait également encourager d’autres investissements dans le secteur énergétique, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays.

Coopération renforcée entre l’Algérie et le Tchad

Le mémorandum d’entente signé le 17 décembre 2025 entre l’Algérie et le Tchad vise à intensifier la coopération dans les secteurs des hydrocarbures et des mines.

Cet accord stratégique a pour objectif de renforcer les partenariats bilatéraux et de promouvoir le transfert d’expertise et de compétences entre les deux nations.

En outre, le mémorandum prévoit le lancement de projets conjoints dans l’exploration, la production et la valorisation des ressources naturelles.

Cette collaboration promet de stimuler le développement économique des deux pays tout en consolidant leurs relations dans le cadre d’une coopération Sud-Sud renforcée.